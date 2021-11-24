Актер Васьков назвал Нину Русланову чудом Божьим

Актер Васьков на похоронах Нины Руслановой: она была не актрисой, а чудом Божьим
Нина Ивановна своих родителей не знала, росла в детдоме. Фамилию ей дали там же, в честь певицы Лидии Руслановой.
"Пришла инспектор детских садов, такая очень уважаемая, великая женщина, очень солидная, с большой коробкой шоколадных конфет, — вспоминала потом актриса. — "Вот запомни, девочка, что фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица". И я думаю, что это ее дар, талант (Руслановой. — Прим. ред.) передался мне".
Нина Ивановна своих родителей не знала, росла в детдоме. Фамилию ей дали там же, в честь певицы Лидии Руслановой.
"Пришла инспектор детских садов, такая очень уважаемая, великая женщина, очень солидная, с большой коробкой шоколадных конфет, — вспоминала потом актриса. — "Вот запомни, девочка, что фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица". И я думаю, что это ее дар, талант (Руслановой. — Прим. ред.) передался мне".
Но путь в актрисы не был простым. До совершеннолетия будущая кинозвезда сменила пять детских домов в Харьковской области, а потом окончила строительное училище по специальности "штукатур".
И только после этого решила поступить в Харьковский театральный институт. Там она проучилась один год и поехала в Москву.
И сразу попала в Щукинское училище, на курс Веры Львовой, одной из первого поколения вахтанговцев. Однокурсниками Руслановой были Леонид Филатов, Борис Галкин, Иван Дыховичный, Анастасия Вертинская.
Но путь в актрисы не был простым. До совершеннолетия будущая кинозвезда сменила пять детских домов в Харьковской области, а потом окончила строительное училище по специальности "штукатур".
И только после этого решила поступить в Харьковский театральный институт. Там она проучилась один год и поехала в Москву.
И сразу попала в Щукинское училище, на курс Веры Львовой, одной из первого поколения вахтанговцев. Однокурсниками Руслановой были Леонид Филатов, Борис Галкин, Иван Дыховичный, Анастасия Вертинская.
После окончания училища в 1969 году Русланова сразу поступила на службу в Театр Вахтангова. На протяжении десяти лет артистка перевоплощалась на сцене в разных амплуа.
Среди ее ролей — партии в спектаклях "Мещанин во дворянстве", "Конармия", "Антоний и Клеопатра", "Ричард III" и другие.
"Замечательная была актриса, театральная... В Вахтанговском театре она сыграла множество ролей, которые очень украсили эту сцену", — поделилась с РИА Новости актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.
После окончания училища в 1969 году Русланова сразу поступила на службу в Театр Вахтангова. На протяжении десяти лет артистка перевоплощалась на сцене в разных амплуа.
Среди ее ролей — партии в спектаклях "Мещанин во дворянстве", "Конармия", "Антоний и Клеопатра", "Ричард III" и другие.
"Замечательная была актриса, театральная... В Вахтанговском театре она сыграла множество ролей, которые очень украсили эту сцену", — поделилась с РИА Новости актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.
В кино, по словам Драпеко, они с Руслановой начинали примерно в одно время.
"Всю жизнь ее знала, с самой юности. Мы начинали работу в кинематографе в одно примерно время, она даже немножко раньше. Конечно, все телезрители помнят ее по замечательному фильму "Тени исчезают в полночь", где она играла Марию Воронову", — вспомнила Драпеко.
Советский сериал-сагу об истории небольшой сибирской деревни смотрел, наверное, весь Союз.
В кино, по словам Драпеко, они с Руслановой начинали примерно в одно время.
"Всю жизнь ее знала, с самой юности. Мы начинали работу в кинематографе в одно примерно время, она даже немножко раньше. Конечно, все телезрители помнят ее по замечательному фильму "Тени исчезают в полночь", где она играла Марию Воронову", — вспомнила Драпеко.
Советский сериал-сагу об истории небольшой сибирской деревни смотрел, наверное, весь Союз.
Но самым первым проектом Руслановой в кино стал фильм Киры Муратовой "Короткие встречи".
Там Русланова сыграла работницу чайной, которая влюбляется в геолога Максима (Владимир Высоцкий). Несмотря на то что "Короткие встречи" стали дебютом Руслановой, многие зрители называли этот фильм одним из самых сильных своих киновпечатлений.
Но самым первым проектом Руслановой в кино стал фильм Киры Муратовой "Короткие встречи".
Там Русланова сыграла работницу чайной, которая влюбляется в геолога Максима (Владимир Высоцкий). Несмотря на то что "Короткие встречи" стали дебютом Руслановой, многие зрители называли этот фильм одним из самых сильных своих киновпечатлений.
Русланова снималась у Муратовой не единожды. В 2004 году она появилась в ее картине "Настройщик", современной интерпретации мемуаров знаменитого российского сыщика царских времен Аркадия Кошко.
Нина Ивановна за эту роль получила премию "Ника".
Русланова снималась у Муратовой не единожды. В 2004 году она появилась в ее картине "Настройщик", современной интерпретации мемуаров знаменитого российского сыщика царских времен Аркадия Кошко.
Нина Ивановна за эту роль получила премию "Ника".
Картина Алексея Германа о начальнике уголовного розыска "Мой друг Иван Лапшин", в котором Русланова сыграла главную женскую роль, давно стала классикой.
Кира Муратова признавалась: этот фильм "сделан так бесподобно, потрясающе, я его могу смотреть всегда и с любого места".
Картина Алексея Германа о начальнике уголовного розыска "Мой друг Иван Лапшин", в котором Русланова сыграла главную женскую роль, давно стала классикой.
Кира Муратова признавалась: этот фильм "сделан так бесподобно, потрясающе, я его могу смотреть всегда и с любого места".
В 1988 году Русланова снялась в двухсерийном телевизионном фильме "Собачье сердце" по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. В картине Владимира Бортко актриса сыграла Дарью Петровну Иванову — кухарку в доме профессора Преображенского (Евгений Евстигнеев).
Спокойную и рассудительную, зрители полюбили ее не меньше, чем Шарика, которого она кормила колбасой. А ее фраза: "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!" до сих пор считается одной из самых популярных киноцитат.
В 1988 году Русланова снялась в двухсерийном телевизионном фильме "Собачье сердце" по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. В картине Владимира Бортко актриса сыграла Дарью Петровну Иванову — кухарку в доме профессора Преображенского (Евгений Евстигнеев).
Спокойную и рассудительную, зрители полюбили ее не меньше, чем Шарика, которого она кормила колбасой. А ее фраза: "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!" до сих пор считается одной из самых популярных киноцитат.
Удавались Руслановой и роли исторических персонажей: в театре она гармонично смотрелась в постановках по Шекспиру, а на экране — в кринолинах, как в телесериале "Тайны дворцовых переворотов".
Очень ярким и колоритным персонажем стала Анна Иоанновна в саге Светланы Дружининой. Блестящий актерский состав, сюжетные интриги, великолепные костюмы — Русланова не потерялась в этом красивом вихре и сыграла убедительно.
Удавались Руслановой и роли исторических персонажей: в театре она гармонично смотрелась в постановках по Шекспиру, а на экране — в кринолинах, как в телесериале "Тайны дворцовых переворотов".
Очень ярким и колоритным персонажем стала Анна Иоанновна в саге Светланы Дружининой. Блестящий актерский состав, сюжетные интриги, великолепные костюмы — Русланова не потерялась в этом красивом вихре и сыграла убедительно.
Одним из знаковых ее проектов стал исторический фильм Андрея Смирнова "Жила-была одна баба" о жизни русской деревни в начале XX века. Нина Ивановна сыграла Крячиху, одну из главных женских ролей.
Участвовавшая в проекте Наталья Тетенова призналась, что общение с ней оставило "много-много светлых и душевных моментов".
Одним из знаковых ее проектов стал исторический фильм Андрея Смирнова "Жила-была одна баба" о жизни русской деревни в начале XX века. Нина Ивановна сыграла Крячиху, одну из главных женских ролей.
Участвовавшая в проекте Наталья Тетенова призналась, что общение с ней оставило "много-много светлых и душевных моментов".
"А знаете, как у нас хорошо? Сплошная экология!" Так зрители познакомились с героиней Руслановой в сериале "Участок" — простой и жизнерадостной учительницей химии Марией Липкиной.
Она была одной из тех, кто приобщал скромного и ответственного участкового Павла Кравцова (Сергей Безруков) к прелестям деревенской жизни.
С момента выхода многосерийной мелодрамы прошло 18 лет, но ее все еще продолжают "смотреть взахлеб". А актерский состав уверенно называют золотым.
"А знаете, как у нас хорошо? Сплошная экология!" Так зрители познакомились с героиней Руслановой в сериале "Участок" — простой и жизнерадостной учительницей химии Марией Липкиной.
Она была одной из тех, кто приобщал скромного и ответственного участкового Павла Кравцова (Сергей Безруков) к прелестям деревенской жизни.
С момента выхода многосерийной мелодрамы прошло 18 лет, но ее все еще продолжают "смотреть взахлеб". А актерский состав уверенно называют золотым.
Нина Ивановна Русланова получила множество наград и сыграла более 150 ролей в кино. Кем она только ни была на экране, а в сердце зрителей она навсегда останется настоящей народной артисткой.
Нина Ивановна Русланова получила множество наград и сыграла более 150 ролей в кино. Кем она только ни была на экране, а в сердце зрителей она навсегда останется настоящей народной артисткой.
Нина Ивановна своих родителей не знала, росла в детдоме. Фамилию ей дали там же, в честь певицы Лидии Руслановой.
"Пришла инспектор детских садов, такая очень уважаемая, великая женщина, очень солидная, с большой коробкой шоколадных конфет, — вспоминала потом актриса. — "Вот запомни, девочка, что фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица". И я думаю, что это ее дар, талант (Руслановой. — Прим. ред.) передался мне".
Но путь в актрисы не был простым. До совершеннолетия будущая кинозвезда сменила пять детских домов в Харьковской области, а потом окончила строительное училище по специальности "штукатур".
И только после этого решила поступить в Харьковский театральный институт. Там она проучилась один год и поехала в Москву.
И сразу попала в Щукинское училище, на курс Веры Львовой, одной из первого поколения вахтанговцев. Однокурсниками Руслановой были Леонид Филатов, Борис Галкин, Иван Дыховичный, Анастасия Вертинская.
После окончания училища в 1969 году Русланова сразу поступила на службу в Театр Вахтангова. На протяжении десяти лет артистка перевоплощалась на сцене в разных амплуа.
Среди ее ролей — партии в спектаклях "Мещанин во дворянстве", "Конармия", "Антоний и Клеопатра", "Ричард III" и другие.
"Замечательная была актриса, театральная... В Вахтанговском театре она сыграла множество ролей, которые очень украсили эту сцену", — поделилась с РИА Новости актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.
В кино, по словам Драпеко, они с Руслановой начинали примерно в одно время.
"Всю жизнь ее знала, с самой юности. Мы начинали работу в кинематографе в одно примерно время, она даже немножко раньше. Конечно, все телезрители помнят ее по замечательному фильму "Тени исчезают в полночь", где она играла Марию Воронову", — вспомнила Драпеко.
Советский сериал-сагу об истории небольшой сибирской деревни смотрел, наверное, весь Союз.
Но самым первым проектом Руслановой в кино стал фильм Киры Муратовой "Короткие встречи".
Там Русланова сыграла работницу чайной, которая влюбляется в геолога Максима (Владимир Высоцкий). Несмотря на то что "Короткие встречи" стали дебютом Руслановой, многие зрители называли этот фильм одним из самых сильных своих киновпечатлений.
Русланова снималась у Муратовой не единожды. В 2004 году она появилась в ее картине "Настройщик", современной интерпретации мемуаров знаменитого российского сыщика царских времен Аркадия Кошко.
Нина Ивановна за эту роль получила премию "Ника".
Картина Алексея Германа о начальнике уголовного розыска "Мой друг Иван Лапшин", в котором Русланова сыграла главную женскую роль, давно стала классикой.
Кира Муратова признавалась: этот фильм "сделан так бесподобно, потрясающе, я его могу смотреть всегда и с любого места".
В 1988 году Русланова снялась в двухсерийном телевизионном фильме "Собачье сердце" по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. В картине Владимира Бортко актриса сыграла Дарью Петровну Иванову — кухарку в доме профессора Преображенского (Евгений Евстигнеев).
Спокойную и рассудительную, зрители полюбили ее не меньше, чем Шарика, которого она кормила колбасой. А ее фраза: "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!" до сих пор считается одной из самых популярных киноцитат.
Удавались Руслановой и роли исторических персонажей: в театре она гармонично смотрелась в постановках по Шекспиру, а на экране — в кринолинах, как в телесериале "Тайны дворцовых переворотов".
Очень ярким и колоритным персонажем стала Анна Иоанновна в саге Светланы Дружининой. Блестящий актерский состав, сюжетные интриги, великолепные костюмы — Русланова не потерялась в этом красивом вихре и сыграла убедительно.
Одним из знаковых ее проектов стал исторический фильм Андрея Смирнова "Жила-была одна баба" о жизни русской деревни в начале XX века. Нина Ивановна сыграла Крячиху, одну из главных женских ролей.
Участвовавшая в проекте Наталья Тетенова призналась, что общение с ней оставило "много-много светлых и душевных моментов".
"А знаете, как у нас хорошо? Сплошная экология!" Так зрители познакомились с героиней Руслановой в сериале "Участок" — простой и жизнерадостной учительницей химии Марией Липкиной.
Она была одной из тех, кто приобщал скромного и ответственного участкового Павла Кравцова (Сергей Безруков) к прелестям деревенской жизни.
С момента выхода многосерийной мелодрамы прошло 18 лет, но ее все еще продолжают "смотреть взахлеб". А актерский состав уверенно называют золотым.
Нина Ивановна Русланова получила множество наград и сыграла более 150 ролей в кино. Кем она только ни была на экране, а в сердце зрителей она навсегда останется настоящей народной артисткой.