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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/ruslanova-1760491375.html
Актер Васьков назвал Нину Русланову чудом Божьим
Актер Васьков назвал Нину Русланову чудом Божьим - РИА Новости, 24.11.2021
Актер Васьков назвал Нину Русланову чудом Божьим
Советский и российский актер Михаил Васьков сказал, что народная артистка РФ Нина Русланова была не актрисой, а чудом Божьим. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:21
2021-11-24T12:23
культура
нина русланова
кино и сериалы
театр
михаил васьков
умерла нина русланова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Советский и российский актер Михаил Васьков сказал, что народная артистка РФ Нина Русланова была не актрисой, а чудом Божьим.Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.По его словам, Русланова была удивительно честным человеком."Мы потеряли не только это чудо. Мы сегодня прощаемся с самой честной актрисой русского театра", - добавил он.В свою очередь, актриса и подруга скончавшейся Нины Руслановой Людмила Зайцева выразила соболезнования в ходе церемонии прощания, заявив, что Русланова была великим достоянием России и такой, как она, больше нет.Также Зайцева добавила, что Русланова не болела коронавирусом, вопреки домыслам СМИ."Господь дал ей смерть мучительную… Никакого ковида у неё не было, брешут они все", - сказала Зайцева.Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других.Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
https://ria.ru/20211122/prichina-1760098358.html
https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html
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нина русланова, кино и сериалы, театр, михаил васьков, умерла нина русланова
12:21 24.11.2021 (обновлено: 12:23 24.11.2021)
 
Актер Васьков назвал Нину Русланову чудом Божьим

Актер Васьков на похоронах Нины Руслановой: она была не актрисой, а чудом Божьим

© Ленфильм (1988)Кадр из фильма "Собачье сердце"
Кадр из фильма Собачье сердце
© Ленфильм (1988)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Советский и российский актер Михаил Васьков сказал, что народная артистка РФ Нина Русланова была не актрисой, а чудом Божьим.
Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
"Многие думают, что Нина была актрисой. А я говорю, что нет. Она была чудом Божьим. Тем чудом, которое Господь раз в сто лет, наверное, даёт людям. Чудом, которое иной раз не могло само с собой совладать, которое было должно нести бремя, какое не всем удаётся… Но Нине это удавалось", - сказал Васьков.
По его словам, Русланова была удивительно честным человеком.
"Мы потеряли не только это чудо. Мы сегодня прощаемся с самой честной актрисой русского театра", - добавил он.
Императрица и штукатур. Не стало Нины Руслановой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Нина Ивановна своих родителей не знала, росла в детдоме. Фамилию ей дали там же, в честь певицы Лидии Руслановой.

"Пришла инспектор детских садов, такая очень уважаемая, великая женщина, очень солидная, с большой коробкой шоколадных конфет, — вспоминала потом актриса. — "Вот запомни, девочка, что фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица". И я думаю, что это ее дар, талант (Руслановой. — Прим. ред.) передался мне".

Актриса Нина Русланова
1 из 12

Нина Ивановна своих родителей не знала, росла в детдоме. Фамилию ей дали там же, в честь певицы Лидии Руслановой.

"Пришла инспектор детских садов, такая очень уважаемая, великая женщина, очень солидная, с большой коробкой шоколадных конфет, — вспоминала потом актриса. — "Вот запомни, девочка, что фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица". И я думаю, что это ее дар, талант (Руслановой. — Прим. ред.) передался мне".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова

Но путь в актрисы не был простым. До совершеннолетия будущая кинозвезда сменила пять детских домов в Харьковской области, а потом окончила строительное училище по специальности "штукатур".

И только после этого решила поступить в Харьковский театральный институт. Там она проучилась один год и поехала в Москву.

И сразу попала в Щукинское училище, на курс Веры Львовой, одной из первого поколения вахтанговцев. Однокурсниками Руслановой были Леонид Филатов, Борис Галкин, Иван Дыховичный, Анастасия Вертинская.

Актриса Нина Русланова в сцене из спектакля Леший театра имени Вахтангова, 1979 год
2 из 12

Но путь в актрисы не был простым. До совершеннолетия будущая кинозвезда сменила пять детских домов в Харьковской области, а потом окончила строительное училище по специальности "штукатур".

И только после этого решила поступить в Харьковский театральный институт. Там она проучилась один год и поехала в Москву.

И сразу попала в Щукинское училище, на курс Веры Львовой, одной из первого поколения вахтанговцев. Однокурсниками Руслановой были Леонид Филатов, Борис Галкин, Иван Дыховичный, Анастасия Вертинская.

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова

После окончания училища в 1969 году Русланова сразу поступила на службу в Театр Вахтангова. На протяжении десяти лет артистка перевоплощалась на сцене в разных амплуа.

Среди ее ролей — партии в спектаклях "Мещанин во дворянстве", "Конармия", "Антоний и Клеопатра", "Ричард III" и другие.

"Замечательная была актриса, театральная... В Вахтанговском театре она сыграла множество ролей, которые очень украсили эту сцену", — поделилась с РИА Новости актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.

Актриса Нина Русланова в сцене из спектакля Фронт театра имени Вахтангова 1975 год.
3 из 12

После окончания училища в 1969 году Русланова сразу поступила на службу в Театр Вахтангова. На протяжении десяти лет артистка перевоплощалась на сцене в разных амплуа.

Среди ее ролей — партии в спектаклях "Мещанин во дворянстве", "Конармия", "Антоний и Клеопатра", "Ричард III" и другие.

"Замечательная была актриса, театральная... В Вахтанговском театре она сыграла множество ролей, которые очень украсили эту сцену", — поделилась с РИА Новости актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В кино, по словам Драпеко, они с Руслановой начинали примерно в одно время.

"Всю жизнь ее знала, с самой юности. Мы начинали работу в кинематографе в одно примерно время, она даже немножко раньше. Конечно, все телезрители помнят ее по замечательному фильму "Тени исчезают в полночь", где она играла Марию Воронову", — вспомнила Драпеко.

Советский сериал-сагу об истории небольшой сибирской деревни смотрел, наверное, весь Союз.

Нина Русланова и Петр Вельяминов в фильме Валерия Ускова и Владимира Краснопольского Тени исчезают в полдень
4 из 12

В кино, по словам Драпеко, они с Руслановой начинали примерно в одно время.

"Всю жизнь ее знала, с самой юности. Мы начинали работу в кинематографе в одно примерно время, она даже немножко раньше. Конечно, все телезрители помнят ее по замечательному фильму "Тени исчезают в полночь", где она играла Марию Воронову", — вспомнила Драпеко.

Советский сериал-сагу об истории небольшой сибирской деревни смотрел, наверное, весь Союз.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Одесская киностудия (1967)

Но самым первым проектом Руслановой в кино стал фильм Киры Муратовой "Короткие встречи".

Там Русланова сыграла работницу чайной, которая влюбляется в геолога Максима (Владимир Высоцкий). Несмотря на то что "Короткие встречи" стали дебютом Руслановой, многие зрители называли этот фильм одним из самых сильных своих киновпечатлений.

Кадр из фильма Короткие встречи
5 из 12

Но самым первым проектом Руслановой в кино стал фильм Киры Муратовой "Короткие встречи".

Там Русланова сыграла работницу чайной, которая влюбляется в геолога Максима (Владимир Высоцкий). Несмотря на то что "Короткие встречи" стали дебютом Руслановой, многие зрители называли этот фильм одним из самых сильных своих киновпечатлений.

© Одесская киностудия (1967)
© Пигмалион Продакшн (2004)

Русланова снималась у Муратовой не единожды. В 2004 году она появилась в ее картине "Настройщик", современной интерпретации мемуаров знаменитого российского сыщика царских времен Аркадия Кошко.

Нина Ивановна за эту роль получила премию "Ника".

Кадр из фильма Настройщик
6 из 12

Русланова снималась у Муратовой не единожды. В 2004 году она появилась в ее картине "Настройщик", современной интерпретации мемуаров знаменитого российского сыщика царских времен Аркадия Кошко.

Нина Ивановна за эту роль получила премию "Ника".

© Пигмалион Продакшн (2004)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Картина Алексея Германа о начальнике уголовного розыска "Мой друг Иван Лапшин", в котором Русланова сыграла главную женскую роль, давно стала классикой.

Кира Муратова признавалась: этот фильм "сделан так бесподобно, потрясающе, я его могу смотреть всегда и с любого места".

Кадр из фильма Мой друг Иван Лапшин. Актриса Нина Русланова в роли Наташи
7 из 12

Картина Алексея Германа о начальнике уголовного розыска "Мой друг Иван Лапшин", в котором Русланова сыграла главную женскую роль, давно стала классикой.

Кира Муратова признавалась: этот фильм "сделан так бесподобно, потрясающе, я его могу смотреть всегда и с любого места".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Ленфильм (1988)

В 1988 году Русланова снялась в двухсерийном телевизионном фильме "Собачье сердце" по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. В картине Владимира Бортко актриса сыграла Дарью Петровну Иванову — кухарку в доме профессора Преображенского (Евгений Евстигнеев).

Спокойную и рассудительную, зрители полюбили ее не меньше, чем Шарика, которого она кормила колбасой. А ее фраза: "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!" до сих пор считается одной из самых популярных киноцитат.

Кадр из фильма Собачье сердце
8 из 12

В 1988 году Русланова снялась в двухсерийном телевизионном фильме "Собачье сердце" по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. В картине Владимира Бортко актриса сыграла Дарью Петровну Иванову — кухарку в доме профессора Преображенского (Евгений Евстигнеев).

Спокойную и рассудительную, зрители полюбили ее не меньше, чем Шарика, которого она кормила колбасой. А ее фраза: "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!" до сих пор считается одной из самых популярных киноцитат.

© Ленфильм (1988)
© Сагиттариус - Д (2003)

Удавались Руслановой и роли исторических персонажей: в театре она гармонично смотрелась в постановках по Шекспиру, а на экране — в кринолинах, как в телесериале "Тайны дворцовых переворотов".

Очень ярким и колоритным персонажем стала Анна Иоанновна в саге Светланы Дружининой. Блестящий актерский состав, сюжетные интриги, великолепные костюмы — Русланова не потерялась в этом красивом вихре и сыграла убедительно.

Кадр из сериала Тайны дворцовых переворотов
9 из 12

Удавались Руслановой и роли исторических персонажей: в театре она гармонично смотрелась в постановках по Шекспиру, а на экране — в кринолинах, как в телесериале "Тайны дворцовых переворотов".

Очень ярким и колоритным персонажем стала Анна Иоанновна в саге Светланы Дружининой. Блестящий актерский состав, сюжетные интриги, великолепные костюмы — Русланова не потерялась в этом красивом вихре и сыграла убедительно.

© Сагиттариус - Д (2003)
© Рекун-синема (2011)

Одним из знаковых ее проектов стал исторический фильм Андрея Смирнова "Жила-была одна баба" о жизни русской деревни в начале XX века. Нина Ивановна сыграла Крячиху, одну из главных женских ролей.

Участвовавшая в проекте Наталья Тетенова призналась, что общение с ней оставило "много-много светлых и душевных моментов".

Кадр из фильма Жила-была одна баба
10 из 12

Одним из знаковых ее проектов стал исторический фильм Андрея Смирнова "Жила-была одна баба" о жизни русской деревни в начале XX века. Нина Ивановна сыграла Крячиху, одну из главных женских ролей.

Участвовавшая в проекте Наталья Тетенова призналась, что общение с ней оставило "много-много светлых и душевных моментов".

© Рекун-синема (2011)
© Про-Синема продакшн (2003)

"А знаете, как у нас хорошо? Сплошная экология!" Так зрители познакомились с героиней Руслановой в сериале "Участок" — простой и жизнерадостной учительницей химии Марией Липкиной.

Она была одной из тех, кто приобщал скромного и ответственного участкового Павла Кравцова (Сергей Безруков) к прелестям деревенской жизни.

С момента выхода многосерийной мелодрамы прошло 18 лет, но ее все еще продолжают "смотреть взахлеб". А актерский состав уверенно называют золотым.

Кадр из сериала Участок
11 из 12

"А знаете, как у нас хорошо? Сплошная экология!" Так зрители познакомились с героиней Руслановой в сериале "Участок" — простой и жизнерадостной учительницей химии Марией Липкиной.

Она была одной из тех, кто приобщал скромного и ответственного участкового Павла Кравцова (Сергей Безруков) к прелестям деревенской жизни.

С момента выхода многосерийной мелодрамы прошло 18 лет, но ее все еще продолжают "смотреть взахлеб". А актерский состав уверенно называют золотым.

© Про-Синема продакшн (2003)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Нина Ивановна Русланова получила множество наград и сыграла более 150 ролей в кино. Кем она только ни была на экране, а в сердце зрителей она навсегда останется настоящей народной артисткой.

Церемония вручения Национальной премии Ника Актриса Нина Русланова
12 из 12

Нина Ивановна Русланова получила множество наград и сыграла более 150 ролей в кино. Кем она только ни была на экране, а в сердце зрителей она навсегда останется настоящей народной артисткой.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нина Ивановна своих родителей не знала, росла в детдоме. Фамилию ей дали там же, в честь певицы Лидии Руслановой.

"Пришла инспектор детских садов, такая очень уважаемая, великая женщина, очень солидная, с большой коробкой шоколадных конфет, — вспоминала потом актриса. — "Вот запомни, девочка, что фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица". И я думаю, что это ее дар, талант (Руслановой. — Прим. ред.) передался мне".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 12

Но путь в актрисы не был простым. До совершеннолетия будущая кинозвезда сменила пять детских домов в Харьковской области, а потом окончила строительное училище по специальности "штукатур".

И только после этого решила поступить в Харьковский театральный институт. Там она проучилась один год и поехала в Москву.

И сразу попала в Щукинское училище, на курс Веры Львовой, одной из первого поколения вахтанговцев. Однокурсниками Руслановой были Леонид Филатов, Борис Галкин, Иван Дыховичный, Анастасия Вертинская.

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
3 из 12

После окончания училища в 1969 году Русланова сразу поступила на службу в Театр Вахтангова. На протяжении десяти лет артистка перевоплощалась на сцене в разных амплуа.

Среди ее ролей — партии в спектаклях "Мещанин во дворянстве", "Конармия", "Антоний и Клеопатра", "Ричард III" и другие.

"Замечательная была актриса, театральная... В Вахтанговском театре она сыграла множество ролей, которые очень украсили эту сцену", — поделилась с РИА Новости актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
4 из 12

В кино, по словам Драпеко, они с Руслановой начинали примерно в одно время.

"Всю жизнь ее знала, с самой юности. Мы начинали работу в кинематографе в одно примерно время, она даже немножко раньше. Конечно, все телезрители помнят ее по замечательному фильму "Тени исчезают в полночь", где она играла Марию Воронову", — вспомнила Драпеко.

Советский сериал-сагу об истории небольшой сибирской деревни смотрел, наверное, весь Союз.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 12

Но самым первым проектом Руслановой в кино стал фильм Киры Муратовой "Короткие встречи".

Там Русланова сыграла работницу чайной, которая влюбляется в геолога Максима (Владимир Высоцкий). Несмотря на то что "Короткие встречи" стали дебютом Руслановой, многие зрители называли этот фильм одним из самых сильных своих киновпечатлений.

© Одесская киностудия (1967)
6 из 12

Русланова снималась у Муратовой не единожды. В 2004 году она появилась в ее картине "Настройщик", современной интерпретации мемуаров знаменитого российского сыщика царских времен Аркадия Кошко.

Нина Ивановна за эту роль получила премию "Ника".

© Пигмалион Продакшн (2004)
7 из 12

Картина Алексея Германа о начальнике уголовного розыска "Мой друг Иван Лапшин", в котором Русланова сыграла главную женскую роль, давно стала классикой.

Кира Муратова признавалась: этот фильм "сделан так бесподобно, потрясающе, я его могу смотреть всегда и с любого места".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 12

В 1988 году Русланова снялась в двухсерийном телевизионном фильме "Собачье сердце" по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. В картине Владимира Бортко актриса сыграла Дарью Петровну Иванову — кухарку в доме профессора Преображенского (Евгений Евстигнеев).

Спокойную и рассудительную, зрители полюбили ее не меньше, чем Шарика, которого она кормила колбасой. А ее фраза: "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!" до сих пор считается одной из самых популярных киноцитат.

© Ленфильм (1988)
9 из 12

Удавались Руслановой и роли исторических персонажей: в театре она гармонично смотрелась в постановках по Шекспиру, а на экране — в кринолинах, как в телесериале "Тайны дворцовых переворотов".

Очень ярким и колоритным персонажем стала Анна Иоанновна в саге Светланы Дружининой. Блестящий актерский состав, сюжетные интриги, великолепные костюмы — Русланова не потерялась в этом красивом вихре и сыграла убедительно.

© Сагиттариус - Д (2003)
10 из 12

Одним из знаковых ее проектов стал исторический фильм Андрея Смирнова "Жила-была одна баба" о жизни русской деревни в начале XX века. Нина Ивановна сыграла Крячиху, одну из главных женских ролей.

Участвовавшая в проекте Наталья Тетенова призналась, что общение с ней оставило "много-много светлых и душевных моментов".

© Рекун-синема (2011)
11 из 12

"А знаете, как у нас хорошо? Сплошная экология!" Так зрители познакомились с героиней Руслановой в сериале "Участок" — простой и жизнерадостной учительницей химии Марией Липкиной.

Она была одной из тех, кто приобщал скромного и ответственного участкового Павла Кравцова (Сергей Безруков) к прелестям деревенской жизни.

С момента выхода многосерийной мелодрамы прошло 18 лет, но ее все еще продолжают "смотреть взахлеб". А актерский состав уверенно называют золотым.

© Про-Синема продакшн (2003)
12 из 12

Нина Ивановна Русланова получила множество наград и сыграла более 150 ролей в кино. Кем она только ни была на экране, а в сердце зрителей она навсегда останется настоящей народной артисткой.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В свою очередь, актриса и подруга скончавшейся Нины Руслановой Людмила Зайцева выразила соболезнования в ходе церемонии прощания, заявив, что Русланова была великим достоянием России и такой, как она, больше нет.
"Она - великое достояние России. Она не наигрывала - она была страстная, живая. Ей не нужна была школа, потому что она сама - школа. Горе театру Вахтангова, который ее из своих рядов исключил. Ее надо было держать. На ней надо было строить репертуар. Такой, как Нина Русланова, пока страна не родила…", - заявила Зайцева.
Также Зайцева добавила, что Русланова не болела коронавирусом, вопреки домыслам СМИ.
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СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
"Господь дал ей смерть мучительную… Никакого ковида у неё не было, брешут они все", - сказала Зайцева.
Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других.
Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
Церемония вручения Национальной премии Ника Актриса Нина Русланова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 23:39
Биография Нины Руслановой
 
КультураНина РуслановаКино и сериалыТеатрМихаил ВаськовУмерла Нина Русланова
 
 
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