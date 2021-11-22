https://ria.ru/20211122/ruslanova-1760129991.html
Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября
Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября - РИА Новости, 22.11.2021
Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября
Прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров Валерия Гущина. РИА Новости, 22.11.2021
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров Валерия Гущина."Прощание пройдет 24 числа (ноября – ред.) в Доме кино в 11.00", - сказала Гущина.Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, добавила она.Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.Она родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других. Актриса была удостоена Золотой медали имени Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html
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общество, дом кино, нина русланова, новости культуры, культура
11:11 22.11.2021 (обновлено: 11:20 22.11.2021)
Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября
Прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой пройдет 24 ноября в Доме кино