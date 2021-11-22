https://ria.ru/20211122/prichina-1760098358.html
От чего умерла Нина Русланова
СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой - РИА Новости, 22.11.2021
От чего умерла Нина Русланова
Причиной смерти актрисы Нины Руслановой стал коронавирус, передает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T01:37
2021-11-22T01:37
2021-11-22T07:29
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Причиной смерти актрисы Нины Руслановой стал коронавирус, передает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник.О смерти Руслановой ранее сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.У артистки, по словам собеседника телеканала, подтвердился COVID-19. Ей также диагностировали дыхательную недостаточность.По информации "Пятого канала", Русланова, несмотря на инфекцию, изначально отказалась от госпитализации. Тем не менее 11 ноября ее все же положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.Спасти актрису врачи не смогли.Нина Русланова была уроженкой Харьковской области, окончила Щукинское училище в Москве, 15 лет выступала на сцене Театра имени Вахтангова. На экране актриса дебютировала в 1967 году, всего на ее счету около 150 картин.Русланова была заслуженной артисткой РСФСР и народной артисткой России, удостоена ряда наград и престижных премий.
https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html
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москва, харьковская область, нина русланова, россия
01:37 22.11.2021 (обновлено: 07:29 22.11.2021)
СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
"Пятый канал": актриса Нина Русланова умерла от коронавируса
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Причиной смерти актрисы Нины Руслановой стал коронавирус, передает "Пятый канал"
со ссылкой на свой источник.
О смерти Руслановой ранее сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.
У артистки, по словам собеседника телеканала, подтвердился COVID-19. Ей также диагностировали дыхательную недостаточность.
По информации "Пятого канала", Русланова, несмотря на инфекцию, изначально отказалась от госпитализации. Тем не менее 11 ноября ее все же положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.
Спасти актрису врачи не смогли.
Нина Русланова была уроженкой Харьковской области
, окончила Щукинское училище в Москве, 15 лет выступала на сцене Театра имени Вахтангова. На экране актриса дебютировала в 1967 году, всего на ее счету около 150 картин.
Русланова была заслуженной артисткой РСФСР и народной артисткой России, удостоена ряда наград и престижных премий.