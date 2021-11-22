https://ria.ru/20211122/prichina-1760098358.html

От чего умерла Нина Русланова

СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой - РИА Новости, 22.11.2021

От чего умерла Нина Русланова

Причиной смерти актрисы Нины Руслановой стал коронавирус, передает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T01:37

2021-11-22T01:37

2021-11-22T07:29

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Причиной смерти актрисы Нины Руслановой стал коронавирус, передает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник.О смерти Руслановой ранее сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.У артистки, по словам собеседника телеканала, подтвердился COVID-19. Ей также диагностировали дыхательную недостаточность.По информации "Пятого канала", Русланова, несмотря на инфекцию, изначально отказалась от госпитализации. Тем не менее 11 ноября ее все же положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.Спасти актрису врачи не смогли.Нина Русланова была уроженкой Харьковской области, окончила Щукинское училище в Москве, 15 лет выступала на сцене Театра имени Вахтангова. На экране актриса дебютировала в 1967 году, всего на ее счету около 150 картин.Русланова была заслуженной артисткой РСФСР и народной артисткой России, удостоена ряда наград и престижных премий.

https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html

https://ria.ru/20211121/zubov-1760080796.html

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