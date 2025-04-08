https://ria.ru/20250408/uchastok-2010053013.html

Смена амплуа и загадочная смерть: что стало с актерами сериала "Участок"

Смена амплуа и загадочная смерть: что стало с актерами сериала "Участок" - РИА Новости, 08.04.2025

Смена амплуа и загадочная смерть: что стало с актерами сериала "Участок"

Вышедшая более 20 лет назад детективно-комедийная мелодрама рассказывала историю о старшем лейтенанте милиции Павле Кравцове, которого назначали новым... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:47:00+03:00

2025-04-08T18:47:00+03:00

2025-04-08T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вышедшая более 20 лет назад детективно-комедийная мелодрама рассказывала историю о старшем лейтенанте милиции Павле Кравцове, которого назначали новым участковым в глухой деревне Анисовка. Когда он узнал, что прежний участковый мог погибнуть, то начал собственное расследование, знакомясь с жителями глуши поближе.Сериал полюбился многим зрителям. Даже спустя много лет у сериала "Участок" есть преданные фанаты. А вот судьба актеров оказалась очень непростой.Сергей Безруков — участковый Павел КравцовИзвестный благодаря роли в сериале "Бригада", Безруков сыграл в 2003 году роль обаятельного милиционера. Сам актер хотел отказаться от роли в комедийном сериале, переживая, что после "Бригады" его засмеют.Однако после "Участка" Безруков не застрял в амплуа "простого парня". Напротив, он начал экспериментировать, выбирая сложные и неожиданные роли. Сейчас актер один из самых востребованных и успешных творческих деятелей страны.Сергей сыграл Есенина в биографическом сериале о поэте, а также отыграл Пушкина и Высоцкого. В экранизации Булгакова "Мастер и Маргарита" ему досталась роль философа Иешуа. Сыгранная актером роль генерала Каппеля в сериале о Колчаке "Адмиралъ" была высоко оценена зрителями.Кроме того, Сергей Безруков попробовал себя в качестве режиссера. Он срежиссировал фильм-спектакль "Псих", спектакли "Вишневый сад" и "Энергичные люди".В 2010 году Безруков открыл свой антрепризный театр — "Театр Сергея Безрукова". Позже в 2013 году он был назначен художественным руководителем Московского областного дома искусств "Кузьминки". Начиная с 2016 года, Сергей стал генеральным продюсером "Кинокомпании Сергея Безрукова".Алексей Булдаков — механизатор Николай Степанович МикишинАлексей Иванович Булдаков — один из самых узнаваемых актеров российского кино 1990–2000-х. В сериале он сыграл механизатора Николая Степановича Микишина.Также он запомнился ролью генерала Михалыча в комедии "Особенности национальной охоты". Позже он появился в фильмах "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Особенности национальной политики", сыграв роль генерала Иволгина.Юным зрителям Булдаков был известен по роли папы мальчика Петрова в "Ералаше".За свою карьеру Булдаков снялся в более 100 фильмах. Часто играл военных, милиционеров и "крепких хозяйственников" — его типаж ассоциировался с надежностью и силой.В последние годы жизни Булдаков редко снимался из-за проблем со здоровьем. В СМИ поговаривали,что актер перенес онкологическое заболевание в 2015 году. Сам актер ни опровергал, ни подтверждал подобные заявления.3 апреля 2019 года Алексей Булдаков в возрасте 68 лет умер в Улан-Баторе в Монголии. Причина смерти — оторвался тромб.Нина Русланова — учительница химии Мария Антоновна ЛипкинаНина Русланова — одна из самых ярких и харизматичных актрис советского и российского кино. Слава пришла к ней задолго до участия в сериале "Участок", в котором она сыграла учительницу химии Марию Антоновну Липкину.Русланова снялась в таких фильмах как "Афоня", "Тени исчезают в полдень", "Не стреляйте в белых лебедях" и многих других.При этом актриса была замечена в громких скандалах. В 2013 году сосед актрисы журналист Николай Симанков обвинил Русланову в том, что она поцарапала его BMW X5, стоимостью более трех миллионов рублей.На видеозаписях также было видно, как некто написал нецензурные выражения на автомобиле Симанкова. Журналист был уверен в причастности артистки к инциденту.Ни на одно из заседаний суда актриса не явилась.Нина Ивановна утверждала обратное, что соседи по элитному дому на Арбате выдвинули нелепые обвинения ради того, чтобы выжить ее из собственного жилья."Они хотят квартиру заиметь", - считала актриса.В 2014 году суд принял решение и не удовлетворил иск Симанкова.Нина Русланова скончалась 21 ноября в 2021 году в возрасте 75 лет в Москве. Причиной стала вирусная пневмония. За жизнь артистки боролись больше недели, но увы спасти ее не удалось.Владислав Галкин – Виталий СтупинВладислав Галкин сыграл роль Виталия Ступина в сериале "Участок".Галкин был одним из самых ярких актеров эпохи нулевых. Он прославился благодаря ролям в сериалах "Диверсант" и "Дальнобойщики".Хоть артист и был всенародным любимцем, его имя в прессе нередко упоминалось в контексте скандалов. В 2009 году Галкин получил условной срок за хулиганство и за сопротивление сотрудникам милиции.Как известно, в ночь с 23 на 24 июля 2009 года, находясь в нетрезвом состоянии, Галкин стрелял из травматического пистолета в стеллаж с бутылками в московском баре, а затем сопротивлялся при задержании.Кроме того, у Владислава была насыщенная личная жизнь. Он был женат четыре раза. С последней супругой актер прожил 12 лет.В 2010 Галкин был госпитализирован с острым панкреатитом. 25 февраля того же года он скончался. Обстоятельства его смерти до сих пор не ясны. Официальной причиной смерти стала остановка сердца.Отчим покойного актера Борис Галкин утверждал, что Владислава могли убить. Накануне смерти актер снял большую сумму средств для ремонта квартиры, эта сумма денег не была найдена после смерти артиста. Также Владислав сидел на строгой диете из-за проблем с желудком, а на месте преступления были найдены недопитый коньяк и томатный сок.Борис уверен, Владислава убили из-за денег.

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