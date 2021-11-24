https://ria.ru/20211124/ruslanova-1760491110.html
В Москве прошла церемония прощания с Ниной Руслановой
В Москве прошла церемония прощания с Ниной Руслановой - РИА Новости, 24.11.2021
В Москве прошла церемония прощания с Ниной Руслановой
Прощание с актрисой и народной артисткой РФ Ниной Руслановой прошло в среду в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:20
2021-11-24T12:20
2021-11-24T12:23
культура
общество
нина русланова
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новости культуры
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умерла нина русланова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прощание с актрисой и народной артисткой РФ Ниной Руслановой прошло в среду в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости.Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.В ходе прощания друзья и коллеги Руслановой поделились воспоминаниями об артистке и выразили соболезнования родным. В частности, на церемонии присутствовали Сергей Никоненко, Людмила Зайцева, Александр Пашутин, Михаил Васьков.Гроб стоял на сцене, в окружении ближайших родственников артистки, в том числе ее дочери Олеси. В зале звучала траурная музыка.Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других.Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
https://ria.ru/20211122/kino-1760152947.html
https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html
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общество, нина русланова, людмила зайцева, новости культуры, культура, михаил васьков, умерла нина русланова
12:20 24.11.2021 (обновлено: 12:23 24.11.2021)
В Москве прошла церемония прощания с Ниной Руслановой
В Доме кино прошла церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой