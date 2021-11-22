https://ria.ru/20211122/ruslanova-1760123036.html
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой - РИА Новости, 22.11.2021
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РФ Нины Руслановой, заявив в телеграмме Союзу... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:41
2021-11-22T10:41
2021-11-22T10:56
культура
нина русланова
новости культуры
ольга любимова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760093560_106:42:704:378_1920x0_80_0_0_7d4499a558d3ef294d6f17ca579199a9.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РФ Нины Руслановой, заявив в телеграмме Союзу кинематографистов, что актриса покорила сердца многих поколений."Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой. Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна. Мы навсегда сохраним добрую память о Нине Ивановне", - написала Любимова.Она добавила, что Русланова была в равной степени важна как для театра, так и для кино."Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою детскую мечту и стать актрисой", - сказала Любимова.Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.Она родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других. Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760093560_114:0:704:442_1920x0_80_0_0_d8b4e31b9ee828da629968b92f48d574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нина русланова, новости культуры, ольга любимова
10:41 22.11.2021 (обновлено: 10:56 22.11.2021)
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РФ Нины Руслановой, заявив в телеграмме Союзу кинематографистов, что актриса покорила сердца многих поколений.
"Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой. Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна. Мы навсегда сохраним добрую память о Нине Ивановне", - написала Любимова.
Она добавила, что Русланова была в равной степени важна как для театра, так и для кино.
"Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою детскую мечту и стать актрисой", - сказала Любимова.
Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
Она родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других. Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).