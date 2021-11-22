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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211122/ruslanova-1760123036.html
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой - РИА Новости, 22.11.2021
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РФ Нины Руслановой, заявив в телеграмме Союзу... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:41
2021-11-22T10:56
культура
нина русланова
новости культуры
ольга любимова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РФ Нины Руслановой, заявив в телеграмме Союзу кинематографистов, что актриса покорила сердца многих поколений."Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой. Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна. Мы навсегда сохраним добрую память о Нине Ивановне", - написала Любимова.Она добавила, что Русланова была в равной степени важна как для театра, так и для кино."Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою детскую мечту и стать актрисой", - сказала Любимова.Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.Она родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других. Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
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нина русланова, новости культуры, ольга любимова
10:41 22.11.2021 (обновлено: 10:56 22.11.2021)
 
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой

Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой

© Мосфильм, 1991Нина Русланова в фильме "Небеса обетованные"
Нина Русланова в фильме Небеса обетованные
© Мосфильм, 1991
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РФ Нины Руслановой, заявив в телеграмме Союзу кинематографистов, что актриса покорила сердца многих поколений.
"Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой. Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна. Мы навсегда сохраним добрую память о Нине Ивановне", - написала Любимова.
Она добавила, что Русланова была в равной степени важна как для театра, так и для кино.
"Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою детскую мечту и стать актрисой", - сказала Любимова.
Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
Она родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других. Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
Церемония вручения Национальной премии Ника Актриса Нина Русланова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 23:39
Биография Нины Руслановой
 
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