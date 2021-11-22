https://ria.ru/20211122/ruslanova-1760123036.html

Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой

Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой - РИА Новости, 22.11.2021

Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РФ Нины Руслановой, заявив в телеграмме Союзу... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:41

2021-11-22T10:41

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культура

нина русланова

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ольга любимова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РФ Нины Руслановой, заявив в телеграмме Союзу кинематографистов, что актриса покорила сердца многих поколений."Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой. Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна. Мы навсегда сохраним добрую память о Нине Ивановне", - написала Любимова.Она добавила, что Русланова была в равной степени важна как для театра, так и для кино."Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою детскую мечту и стать актрисой", - сказала Любимова.Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.Она родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других. Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).

https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html

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нина русланова, новости культуры, ольга любимова