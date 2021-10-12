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Биография Анатолия Серышева

Биография Анатолия Серышева - РИА Новости, 12.10.2021

Биография Анатолия Серышева

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:19

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Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области.В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист". В 1990 году – Высшие курсы КГБ СССР по специальности "офицер с высшим специальным образованием".В 1988-2016 годы проходил службу в органах безопасности.С сентября 2011 года по декабрь 2016 года занимал должность начальника Управления ФСБ России по Республике Карелия.6 декабря 2016 года был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. С 13 июня 2018 года был помощником президента России.12 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.Анатолий Серышев награжден медалью "За отличие в воинской службе" II степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Женат, двое детей.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – около 13,2 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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