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Биография Анатолия Серышева
Биография Анатолия Серышева - РИА Новости, 12.10.2021
Биография Анатолия Серышева
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:19
2021-10-12T18:19
2021-10-12T18:19
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Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области.В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист". В 1990 году – Высшие курсы КГБ СССР по специальности "офицер с высшим специальным образованием".В 1988-2016 годы проходил службу в органах безопасности.С сентября 2011 года по декабрь 2016 года занимал должность начальника Управления ФСБ России по Республике Карелия.6 декабря 2016 года был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. С 13 июня 2018 года был помощником президента России.12 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.Анатолий Серышев награжден медалью "За отличие в воинской службе" II степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Женат, двое детей.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – около 13,2 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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политика, справки, россия
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области.
В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист". В 1990 году – Высшие курсы КГБ СССР по специальности "офицер с высшим специальным образованием".
В 1988-2016 годы
проходил службу в органах безопасности.
С сентября 2011 года
по декабрь 2016 года занимал должность начальника Управления ФСБ России по Республике Карелия.
6 декабря 2016 года
был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России.
С 13 июня 2018 года
был помощником президента России.
12 октября 2021 года
президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.
Анатолий Серышев награжден медалью "За отличие в воинской службе" II степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Сумма задекларированного дохода
за 2020 год – около 13,2 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников