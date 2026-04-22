Финал конных соревнований "Большой Сибирский круг" пройдет в Абакане

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Финал конных соревнований "Большой Сибирский круг" пройдет на ипподроме в Абакане в 2026 году, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко.

Полпред также озвучил идею создания единого всероссийского конного аукциона, который мог бы стать инструментом привлечение дополнительных инвестиций и обеспечить конезаводчикам реализацию своего труда.