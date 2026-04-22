Финал конных соревнований "Большой Сибирский круг" пройдет в Абакане

- Финал конных соревнований "Большой Сибирский круг" пройдет на ипподроме в Абакане в 2026 году, сообщил Олег Денисенко.
- В финале будет разыгран приз Сибирского федерального округа по "Русской тройке".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Финал конных соревнований "Большой Сибирский круг" пройдет на ипподроме в Абакане в 2026 году, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко.
В среду в в Международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) "Россия сегодня" состоялась Всероссийская конференция "Русская тройка 2026", посвященная развитию и популяризации конного спорта.
"И в этом (2026 - ред.) году в финале "Большого Сибирского круга", который будет проходить в городе Абакане, на ипподроме, которому исполнится 100 лет, будет разыгран по инициативе полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, приз Сибирского федерального округа по "Русской тройке"", - сказал Денисенко.
Полпред также озвучил идею создания единого всероссийского конного аукциона, который мог бы стать инструментом привлечение дополнительных инвестиций и обеспечить конезаводчикам реализацию своего труда.
"Русская тройка" 23 января была включена Минспортом во Всероссийский реестр видов спорта.
