Хоценко и Серышев возложили цветы к монументам Славы и Вечному огню в Омске
Полпред Анатолий Серышев, губернатор Виталий Хоценко и главы сибирских территорий почтили память воинов перед началом Большого Совета Сибири в Омске, сообщили в РИА Новости, 24.10.2025
Серышев, Хоценко и главы сибирских территорий почтили память воинов в Омске
ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Полпред Анатолий Серышев, губернатор Виталий Хоценко и главы сибирских территорий почтили память воинов перед началом Большого Совета Сибири в Омске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также руководителями сибирских регионов возложили цветы к монументам Славы и Вечному огню, почтив память воинов минутой молчания. Таким образом они открыли заседание Большого Совета СФО. На нем рассмотрят вопросы выполнения национальных целей развития. Особый акцент отводится на агропромышленный комплекс.
"В ходе заседания планируется обсудить меры поддержки производства и переработки сельхозпродукции, расширение экспорта, освоение новых внутренних и внешних рынков, развитие семеноводства и внедрение новых сортов, адаптированных к климатическим изменениям. Значительное внимание будет уделено вопросам транспортной логистики, включая обеспечение вывоза продукции АПК из регионов СФО и развитие новых транспортных маршрутов", – сообщили в пресс-службе.
Сегодня же в Омске пройдет 109-е заседание Общего собрания Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". Омская область поделится собственными наработками и практиками. Мероприятия подчеркивают значимость вклада сибирских территорий в выполнение задач, поставленных президентом Российской Федерации, а также в реализацию стратегических планов по развитию экономики и агропромышленного комплекса Сибири.