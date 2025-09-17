https://ria.ru/20250917/altaj-2042371780.html

На Алтае открывается конференция "Алтай — прародина тюрков"

На Алтае открывается конференция "Алтай — прародина тюрков" - РИА Новости, 17.09.2025

На Алтае открывается конференция "Алтай — прародина тюрков"

Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" с участием помощника президента РФ Владимира Мединского открывается в среду на курорте "Манжерок" в... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T04:00:00+03:00

2025-09-17T04:00:00+03:00

2025-09-17T04:00:00+03:00

россия

республика алтай

казахстан

владимир мединский

анатолий серышев

ерлан карин

российское военно-историческое общество (рвио)

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b3651a531ee3076d82fb8a5208dd019.jpg

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" с участием помощника президента РФ Владимира Мединского открывается в среду на курорте "Манжерок" в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского военно-исторического общества. "Международная конференция "Алтай - прародина тюрков". Семнадцатого сентября в 9.30 (5.30 мск - ред.) в Горно-Алтайске (Республика Алтай, курорт "Манжерок") состоится открытие II Международной научно-практической конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" , - говорится в сообщении. В мероприятии примут участие: помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, госсоветник Казахстана Ерлан Карин, госсекретарь Киргизии Марат Иманкулов. "Регион Большого Алтая … стал местом формирования тюркской цивилизации и государственности, отправной географической точкой, откуда тюрки продвигались на пространства Евразии. Сегодня наибольшее количество тюркоязычных народов проживает в России, а также на территории современных Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и в других странах мира от Монголии на Востоке – до Балкан на Западе", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что история славянских, тюркских, монгольских и других народов является культурным достоянием Российской Федерации. Опыт многовекового совместного проживания в государствах Северной Евразии (тюркских каганатов, Золотой Орды, Российской империи, СССР) зародили фундамент современной интеграции России и государств Центральной Азии, базирующийся на общей исторической, территориальной, государственно-правовой, культурной основе. "Одной из важных тем конференции станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. В частности, совместные археологические и этнографические экспедиции, создание музеев, возрождение традиционных ремесел", - говорится в сообщении. На конференции ожидаются участники из России, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации". Организаторами конференции выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.

https://ria.ru/20250103/khazary-1988464152.html

https://ria.ru/20250826/obuchenie-2037598292.html

россия

республика алтай

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика алтай, казахстан, владимир мединский, анатолий серышев, ерлан карин, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, российское общество "знание", общество