Рейтинг@Mail.ru
На Алтае открывается конференция "Алтай — прародина тюрков" - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/altaj-2042371780.html
На Алтае открывается конференция "Алтай — прародина тюрков"
На Алтае открывается конференция "Алтай — прародина тюрков" - РИА Новости, 17.09.2025
На Алтае открывается конференция "Алтай — прародина тюрков"
Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" с участием помощника президента РФ Владимира Мединского открывается в среду на курорте "Манжерок" в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T04:00:00+03:00
2025-09-17T04:00:00+03:00
россия
республика алтай
казахстан
владимир мединский
анатолий серышев
ерлан карин
российское военно-историческое общество (рвио)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b3651a531ee3076d82fb8a5208dd019.jpg
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" с участием помощника президента РФ Владимира Мединского открывается в среду на курорте "Манжерок" в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского военно-исторического общества. "Международная конференция "Алтай - прародина тюрков". Семнадцатого сентября в 9.30 (5.30 мск - ред.) в Горно-Алтайске (Республика Алтай, курорт "Манжерок") состоится открытие II Международной научно-практической конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" , - говорится в сообщении. В мероприятии примут участие: помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, госсоветник Казахстана Ерлан Карин, госсекретарь Киргизии Марат Иманкулов. "Регион Большого Алтая … стал местом формирования тюркской цивилизации и государственности, отправной географической точкой, откуда тюрки продвигались на пространства Евразии. Сегодня наибольшее количество тюркоязычных народов проживает в России, а также на территории современных Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и в других странах мира от Монголии на Востоке – до Балкан на Западе", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что история славянских, тюркских, монгольских и других народов является культурным достоянием Российской Федерации. Опыт многовекового совместного проживания в государствах Северной Евразии (тюркских каганатов, Золотой Орды, Российской империи, СССР) зародили фундамент современной интеграции России и государств Центральной Азии, базирующийся на общей исторической, территориальной, государственно-правовой, культурной основе. "Одной из важных тем конференции станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. В частности, совместные археологические и этнографические экспедиции, создание музеев, возрождение традиционных ремесел", - говорится в сообщении. На конференции ожидаются участники из России, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации". Организаторами конференции выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.
https://ria.ru/20250103/khazary-1988464152.html
https://ria.ru/20250826/obuchenie-2037598292.html
россия
республика алтай
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8304ebf19964ead481d02b47c864e976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика алтай, казахстан, владимир мединский, анатолий серышев, ерлан карин, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, российское общество "знание", общество
Россия, Республика Алтай, Казахстан, Владимир Мединский, Анатолий Серышев, Ерлан Карин, Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук, Российское общество "Знание", Общество
На Алтае открывается конференция "Алтай — прародина тюрков"

В Горно-Алтайске открывается конференция "Алтай — прародина тюрков"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" с участием помощника президента РФ Владимира Мединского открывается в среду на курорте "Манжерок" в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
"Международная конференция "Алтай - прародина тюрков". Семнадцатого сентября в 9.30 (5.30 мск - ред.) в Горно-Алтайске (Республика Алтай, курорт "Манжерок") состоится открытие II Международной научно-практической конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" , - говорится в сообщении.
Битва войск Святослава с хазарами. Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
"Правили славянами". В России найдены следы исчезнувшего народа
3 января, 08:00
В мероприятии примут участие: помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, госсоветник Казахстана Ерлан Карин, госсекретарь Киргизии Марат Иманкулов.
"Регион Большого Алтая … стал местом формирования тюркской цивилизации и государственности, отправной географической точкой, откуда тюрки продвигались на пространства Евразии. Сегодня наибольшее количество тюркоязычных народов проживает в России, а также на территории современных Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и в других странах мира от Монголии на Востоке – до Балкан на Западе", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что история славянских, тюркских, монгольских и других народов является культурным достоянием Российской Федерации. Опыт многовекового совместного проживания в государствах Северной Евразии (тюркских каганатов, Золотой Орды, Российской империи, СССР) зародили фундамент современной интеграции России и государств Центральной Азии, базирующийся на общей исторической, территориальной, государственно-правовой, культурной основе.
"Одной из важных тем конференции станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. В частности, совместные археологические и этнографические экспедиции, создание музеев, возрождение традиционных ремесел", - говорится в сообщении.
На конференции ожидаются участники из России, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
Организаторами конференции выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.
Обучение по программе Алтай – земля героев для бойцов СВО стартовало в регионе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Обучение по программе "Алтай – земля героев" стартовало в регионе
26 августа, 10:08
 
РоссияРеспублика АлтайКазахстанВладимир МединскийАнатолий СерышевЕрлан КаринРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Российская академия наукРоссийское общество "Знание"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала