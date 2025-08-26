https://ria.ru/20250826/patrushev-2037611957.html

Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири

Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири - РИА Новости, 26.08.2025

Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири

Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T11:29:00+03:00

2025-08-26T11:29:00+03:00

2025-08-26T11:37:00+03:00

россия

ямал

николай патрушев

анатолий серышев

дмитрий артюхов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg

САЛЕХАРД, 26 авг – РИА Новости. Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву на проблему майнинга и дефицита электроэнергии в регионе. "Анатолий Анатольевич, вы сказали - в СФО дефицит электроэнергии, назвали цифру 1,2 [ГВт]. Я помню, совсем недавно вы говорили о том, что был профицит и там активно занимались майнингом, да?" - задал Патрушев уточняющий вопрос, выслушав доклад Серышева. "Я как раз останавливал процесс, говоря, что майнинг нас уничтожит. И именно Сибирскому федеральному округу удалось инициировать процесс, ускорить принятие закона", - сказал Серышев. "Идет борьба. Те, кто занимаются майнингом, старательно борются, призывают создавать мощные дата-центры, но моя оценка: мы до сих пор не получили никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимается майнинговой деятельностью", - констатировал полпред. "Ну да, но сейчас-то уже дефицит электроэнергии, а тем не менее майнинг продолжается", - указал Патрушев. Серышев отметил, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания, и выразил уверенность, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение. Патрушев поблагодарил полпреда за ответ и передал слово губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову."Речной транспорт играет стратегическую роль в развитии Севера и Западной Сибири. Ожидается, что к 2035 году более половины всей добычи газа в нашем регионе будет сосредоточено в северных районах Ямала, и для реализации проектов освоения потребуется перевезти десятки миллионов тонн грузов. Удачное местоположение и уникальные транспортные возможности Салехардского речного порта и проекта "Обской причал" позволят сэкономить на логистике до 40%. Это создает потенциал для реализации проектов по освоению запасов углеводородов на полуостровах Ямал и Гыдан, а также для развития нефтегазосервиса", -- рассказал глава Артюхов.

https://ria.ru/20250717/novak-2029743706.html

https://ria.ru/20250704/minenergo-2027088882.html

россия

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ямал, николай патрушев, анатолий серышев, дмитрий артюхов, экономика