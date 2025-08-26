https://ria.ru/20250826/patrushev-2037611957.html
Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири
Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири - РИА Новости, 26.08.2025
Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири
Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:29:00+03:00
2025-08-26T11:29:00+03:00
2025-08-26T11:37:00+03:00
россия
ямал
николай патрушев
анатолий серышев
дмитрий артюхов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
САЛЕХАРД, 26 авг – РИА Новости. Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву на проблему майнинга и дефицита электроэнергии в регионе. "Анатолий Анатольевич, вы сказали - в СФО дефицит электроэнергии, назвали цифру 1,2 [ГВт]. Я помню, совсем недавно вы говорили о том, что был профицит и там активно занимались майнингом, да?" - задал Патрушев уточняющий вопрос, выслушав доклад Серышева. "Я как раз останавливал процесс, говоря, что майнинг нас уничтожит. И именно Сибирскому федеральному округу удалось инициировать процесс, ускорить принятие закона", - сказал Серышев. "Идет борьба. Те, кто занимаются майнингом, старательно борются, призывают создавать мощные дата-центры, но моя оценка: мы до сих пор не получили никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимается майнинговой деятельностью", - констатировал полпред. "Ну да, но сейчас-то уже дефицит электроэнергии, а тем не менее майнинг продолжается", - указал Патрушев. Серышев отметил, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания, и выразил уверенность, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение. Патрушев поблагодарил полпреда за ответ и передал слово губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову."Речной транспорт играет стратегическую роль в развитии Севера и Западной Сибири. Ожидается, что к 2035 году более половины всей добычи газа в нашем регионе будет сосредоточено в северных районах Ямала, и для реализации проектов освоения потребуется перевезти десятки миллионов тонн грузов. Удачное местоположение и уникальные транспортные возможности Салехардского речного порта и проекта "Обской причал" позволят сэкономить на логистике до 40%. Это создает потенциал для реализации проектов по освоению запасов углеводородов на полуостровах Ямал и Гыдан, а также для развития нефтегазосервиса", -- рассказал глава Артюхов.
https://ria.ru/20250717/novak-2029743706.html
https://ria.ru/20250704/minenergo-2027088882.html
россия
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ямал, николай патрушев, анатолий серышев, дмитрий артюхов, экономика
Россия, Ямал, Николай Патрушев, Анатолий Серышев, Дмитрий Артюхов, Экономика
Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири
Патрушев указал Серышеву на майнинг в Сибири на фоне дефицита электроэнергии
САЛЕХАРД, 26 авг – РИА Новости. Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву на проблему майнинга и дефицита электроэнергии в регионе.
"Анатолий Анатольевич, вы сказали - в СФО дефицит электроэнергии, назвали цифру 1,2 [ГВт]. Я помню, совсем недавно вы говорили о том, что был профицит и там активно занимались майнингом, да?" - задал Патрушев
уточняющий вопрос, выслушав доклад Серышева
.
"Я как раз останавливал процесс, говоря, что майнинг нас уничтожит. И именно Сибирскому федеральному округу удалось инициировать процесс, ускорить принятие закона", - сказал Серышев.
"Идет борьба. Те, кто занимаются майнингом, старательно борются, призывают создавать мощные дата-центры, но моя оценка: мы до сих пор не получили никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимается майнинговой деятельностью", - констатировал полпред.
"Ну да, но сейчас-то уже дефицит электроэнергии, а тем не менее майнинг продолжается", - указал Патрушев.
Серышев отметил, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания, и выразил уверенность, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение.
Патрушев поблагодарил полпреда за ответ и передал слово губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову
.
"Речной транспорт играет стратегическую роль в развитии Севера и Западной Сибири. Ожидается, что к 2035 году более половины всей добычи газа в нашем регионе будет сосредоточено в северных районах Ямала, и для реализации проектов освоения потребуется перевезти десятки миллионов тонн грузов. Удачное местоположение и уникальные транспортные возможности Салехардского речного порта и проекта "Обской причал" позволят сэкономить на логистике до 40%. Это создает потенциал для реализации проектов по освоению запасов углеводородов на полуостровах Ямал и Гыдан, а также для развития нефтегазосервиса", -- рассказал глава Артюхов.