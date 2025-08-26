Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 26.08.2025 (обновлено: 11:37 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/patrushev-2037611957.html
Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири
Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири - РИА Новости, 26.08.2025
Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири
Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:29:00+03:00
2025-08-26T11:37:00+03:00
россия
ямал
николай патрушев
анатолий серышев
дмитрий артюхов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
САЛЕХАРД, 26 авг – РИА Новости. Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву на проблему майнинга и дефицита электроэнергии в регионе. "Анатолий Анатольевич, вы сказали - в СФО дефицит электроэнергии, назвали цифру 1,2 [ГВт]. Я помню, совсем недавно вы говорили о том, что был профицит и там активно занимались майнингом, да?" - задал Патрушев уточняющий вопрос, выслушав доклад Серышева. "Я как раз останавливал процесс, говоря, что майнинг нас уничтожит. И именно Сибирскому федеральному округу удалось инициировать процесс, ускорить принятие закона", - сказал Серышев. "Идет борьба. Те, кто занимаются майнингом, старательно борются, призывают создавать мощные дата-центры, но моя оценка: мы до сих пор не получили никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимается майнинговой деятельностью", - констатировал полпред. "Ну да, но сейчас-то уже дефицит электроэнергии, а тем не менее майнинг продолжается", - указал Патрушев. Серышев отметил, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания, и выразил уверенность, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение. Патрушев поблагодарил полпреда за ответ и передал слово губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову."Речной транспорт играет стратегическую роль в развитии Севера и Западной Сибири. Ожидается, что к 2035 году более половины всей добычи газа в нашем регионе будет сосредоточено в северных районах Ямала, и для реализации проектов освоения потребуется перевезти десятки миллионов тонн грузов. Удачное местоположение и уникальные транспортные возможности Салехардского речного порта и проекта "Обской причал" позволят сэкономить на логистике до 40%. Это создает потенциал для реализации проектов по освоению запасов углеводородов на полуостровах Ямал и Гыдан, а также для развития нефтегазосервиса", -- рассказал глава Артюхов.
https://ria.ru/20250717/novak-2029743706.html
https://ria.ru/20250704/minenergo-2027088882.html
россия
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ямал, николай патрушев, анатолий серышев, дмитрий артюхов, экономика
Россия, Ямал, Николай Патрушев, Анатолий Серышев, Дмитрий Артюхов, Экономика
Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии в Сибири

Патрушев указал Серышеву на майнинг в Сибири на фоне дефицита электроэнергии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САЛЕХАРД, 26 авг – РИА Новости. Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву на проблему майнинга и дефицита электроэнергии в регионе.
"Анатолий Анатольевич, вы сказали - в СФО дефицит электроэнергии, назвали цифру 1,2 [ГВт]. Я помню, совсем недавно вы говорили о том, что был профицит и там активно занимались майнингом, да?" - задал Патрушев уточняющий вопрос, выслушав доклад Серышева.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Новак поручил разработать механизм перераспределения мощности от майнинга
17 июля, 17:02
"Я как раз останавливал процесс, говоря, что майнинг нас уничтожит. И именно Сибирскому федеральному округу удалось инициировать процесс, ускорить принятие закона", - сказал Серышев.
"Идет борьба. Те, кто занимаются майнингом, старательно борются, призывают создавать мощные дата-центры, но моя оценка: мы до сих пор не получили никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимается майнинговой деятельностью", - констатировал полпред.
"Ну да, но сейчас-то уже дефицит электроэнергии, а тем не менее майнинг продолжается", - указал Патрушев.
Серышев отметил, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания, и выразил уверенность, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение.
Патрушев поблагодарил полпреда за ответ и передал слово губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову.
"Речной транспорт играет стратегическую роль в развитии Севера и Западной Сибири. Ожидается, что к 2035 году более половины всей добычи газа в нашем регионе будет сосредоточено в северных районах Ямала, и для реализации проектов освоения потребуется перевезти десятки миллионов тонн грузов. Удачное местоположение и уникальные транспортные возможности Салехардского речного порта и проекта "Обской причал" позволят сэкономить на логистике до 40%. Это создает потенциал для реализации проектов по освоению запасов углеводородов на полуостровах Ямал и Гыдан, а также для развития нефтегазосервиса", -- рассказал глава Артюхов.
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют в СКФО
4 июля, 07:19
 
РоссияЯмалНиколай ПатрушевАнатолий СерышевДмитрий АртюховЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала