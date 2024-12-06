https://ria.ru/20241206/krasnoyarsk-1987816572.html

Красноярский центр экстремального спорта "Спортэкс" открылся после ремонта

Красноярский центр экстремального спорта "Спортэкс" открылся после ремонта - РИА Новости, 06.12.2024

Красноярский центр экстремального спорта "Спортэкс" открылся после ремонта

В Красноярске завершилась масштабная модернизация центра экстремального спорта "Спортэкс", сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства региона. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:40

2024-12-06T19:40

2024-12-06T19:40

красноярский край

михаил котюков

общество

красноярск

александр новак

анатолий серышев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143071_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_1be2a4e6f1dceffca49500d387e03a45.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. В Красноярске завершилась масштабная модернизация центра экстремального спорта "Спортэкс", сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства региона. Самый крупный центр экстремального спорта за Уралом "Спортэкс" открылся в 2009 году по инициативе представителей сообщества экстремального спорта Красноярского края при поддержке администрации Красноярского края. Он объединяет под одной крышей все направления: экстремальную езду на велосипеде и самокате, роллерблейдинг, скейтбординг, сноубординг, паркур, упражнения на батуте, акробатику. "В центре экстремального спорта "Спортэкс" завершилась масштабная модернизация. Сегодня там состоялось шоу "Мы – Спортэкс" с участием красноярских спортсменов и гостей из других регионов... Обновление инфраструктуры и проведение экстремального шоу стало возможным благодаря победе Красноярского края во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах РФ "Регион для молодых", - говорится в сообщении Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Образование". В празднике участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, вице-премьер правительства РФ Александр Новак, полпред в СФО Анатолий Серышев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко. "В скейт-парке отремонтированы фигуры для выполнения трюков, для спортсменов оборудованы новые раздевалки, обновлены входная группа, общие пространства и помещения центра. Во время зрелищного шоу спортсмены продемонстрировали гостям экстремальные трюки на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Также гости комплекса могли ознакомиться с историей экстремального спорта в Красноярске", - говорится в сообщении.

красноярский край

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красноярский край, михаил котюков, общество, красноярск, александр новак, анатолий серышев, россия