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Красноярский центр экстремального спорта "Спортэкс" открылся после ремонта - РИА Новости, 06.12.2024
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19:40 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/krasnoyarsk-1987816572.html
Красноярский центр экстремального спорта "Спортэкс" открылся после ремонта
Красноярский центр экстремального спорта "Спортэкс" открылся после ремонта - РИА Новости, 06.12.2024
Красноярский центр экстремального спорта "Спортэкс" открылся после ремонта
В Красноярске завершилась масштабная модернизация центра экстремального спорта "Спортэкс", сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства региона. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:40
2024-12-06T19:40
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. В Красноярске завершилась масштабная модернизация центра экстремального спорта "Спортэкс", сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства региона. Самый крупный центр экстремального спорта за Уралом "Спортэкс" открылся в 2009 году по инициативе представителей сообщества экстремального спорта Красноярского края при поддержке администрации Красноярского края. Он объединяет под одной крышей все направления: экстремальную езду на велосипеде и самокате, роллерблейдинг, скейтбординг, сноубординг, паркур, упражнения на батуте, акробатику. "В центре экстремального спорта "Спортэкс" завершилась масштабная модернизация. Сегодня там состоялось шоу "Мы – Спортэкс" с участием красноярских спортсменов и гостей из других регионов... Обновление инфраструктуры и проведение экстремального шоу стало возможным благодаря победе Красноярского края во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах РФ "Регион для молодых", - говорится в сообщении Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Образование". В празднике участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, вице-премьер правительства РФ Александр Новак, полпред в СФО Анатолий Серышев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко. "В скейт-парке отремонтированы фигуры для выполнения трюков, для спортсменов оборудованы новые раздевалки, обновлены входная группа, общие пространства и помещения центра. Во время зрелищного шоу спортсмены продемонстрировали гостям экстремальные трюки на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Также гости комплекса могли ознакомиться с историей экстремального спорта в Красноярске", - говорится в сообщении.
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красноярский край, михаил котюков, общество, красноярск, александр новак, анатолий серышев, россия
Красноярский край, Михаил Котюков, Общество, Красноярск, Александр Новак, Анатолий Серышев, Россия
Красноярский центр экстремального спорта "Спортэкс" открылся после ремонта

В Красноярске завершилась модернизация центра экстремального спорта "Спортэкс"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. В Красноярске завершилась масштабная модернизация центра экстремального спорта "Спортэкс", сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства региона.
Самый крупный центр экстремального спорта за Уралом "Спортэкс" открылся в 2009 году по инициативе представителей сообщества экстремального спорта Красноярского края при поддержке администрации Красноярского края. Он объединяет под одной крышей все направления: экстремальную езду на велосипеде и самокате, роллерблейдинг, скейтбординг, сноубординг, паркур, упражнения на батуте, акробатику.
"В центре экстремального спорта "Спортэкс" завершилась масштабная модернизация. Сегодня там состоялось шоу "Мы – Спортэкс" с участием красноярских спортсменов и гостей из других регионов... Обновление инфраструктуры и проведение экстремального шоу стало возможным благодаря победе Красноярского края во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах РФ "Регион для молодых", - говорится в сообщении
Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Образование". В празднике участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, вице-премьер правительства РФ Александр Новак, полпред в СФО Анатолий Серышев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"В скейт-парке отремонтированы фигуры для выполнения трюков, для спортсменов оборудованы новые раздевалки, обновлены входная группа, общие пространства и помещения центра. Во время зрелищного шоу спортсмены продемонстрировали гостям экстремальные трюки на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Также гости комплекса могли ознакомиться с историей экстремального спорта в Красноярске", - говорится в сообщении.
 
Красноярский крайМихаил КотюковОбществоКрасноярскАлександр НовакАнатолий СерышевРоссия
 
 
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