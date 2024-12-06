Красноярский центр экстремального спорта "Спортэкс" открылся после ремонта
В Красноярске завершилась модернизация центра экстремального спорта "Спортэкс"
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. В Красноярске завершилась масштабная модернизация центра экстремального спорта "Спортэкс", сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства региона.
Самый крупный центр экстремального спорта за Уралом "Спортэкс" открылся в 2009 году по инициативе представителей сообщества экстремального спорта Красноярского края при поддержке администрации Красноярского края. Он объединяет под одной крышей все направления: экстремальную езду на велосипеде и самокате, роллерблейдинг, скейтбординг, сноубординг, паркур, упражнения на батуте, акробатику.
"В центре экстремального спорта "Спортэкс" завершилась масштабная модернизация. Сегодня там состоялось шоу "Мы – Спортэкс" с участием красноярских спортсменов и гостей из других регионов... Обновление инфраструктуры и проведение экстремального шоу стало возможным благодаря победе Красноярского края во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах РФ "Регион для молодых", - говорится в сообщении
Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Образование". В празднике участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, вице-премьер правительства РФ Александр Новак, полпред в СФО Анатолий Серышев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"В скейт-парке отремонтированы фигуры для выполнения трюков, для спортсменов оборудованы новые раздевалки, обновлены входная группа, общие пространства и помещения центра. Во время зрелищного шоу спортсмены продемонстрировали гостям экстремальные трюки на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Также гости комплекса могли ознакомиться с историей экстремального спорта в Красноярске", - говорится в сообщении.