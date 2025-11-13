Рейтинг@Mail.ru
Тысячи студентов получают трудовую закалку благодаря РСО, заявил Путин
15:30 13.11.2025 (обновлено: 15:31 13.11.2025)
Тысячи студентов получают трудовую закалку благодаря РСО, заявил Путин
Тысячи студентов благодаря Российским студенческим отрядам получают трудовую закалку в ключевых отраслях РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2025
2025
россия, владимир путин, анатолий серышев, общество
Россия, Владимир Путин, Анатолий Серышев, Общество
КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Тысячи студентов благодаря Российским студенческим отрядам получают трудовую закалку в ключевых отраслях РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Всероссийский слет студенческих отрядов проходит в Красноярске с 13 по 16 ноября и посвящен окончанию 66-го трудового сезона. Местом проведения слета стала Платинум-арена, в строительстве которой участвовали и сами бойцы студотрядов. Мероприятия объединило более 3 тысячи человек из 85 регионов страны и дружественных стран.
28 июня, 15:23
Путин рад, что движение студенческих отрядов живет и развивается
28 июня, 15:23
"Во многом благодаря РСО — тысячи студентов и школьников получают трудовую закалку в ключевых отраслях отечественной экономики, работают на промышленных предприятиях и крупнейших стройках страны, в аграрном и транспортном комплексах, в медицинских учреждениях, в других сферах", - сказал Путин, чье приветственное слово зачитал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Как подчеркнул глава государства, студотрядцы высоко ценят традиции нерушимого товарищества и созидания, объединяя все поколения бойцов РСО.
"И конечно, особо отмечу ваше активное участие в востребованных добровольческих, волонтёрских проектах, значимую поддержку, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", - отметил Путин.
Президент пожелал РСО и друзьям организации из дружественных стран успехов, неиссякаемой энергии и всего наилучшего.
22 ноября 2024, 10:00
Киселев: в современных студотрядах сохранен дух авантюризма и романтики
22 ноября 2024, 10:00
 
РоссияВладимир ПутинАнатолий СерышевОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала