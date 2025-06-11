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Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г - РИА Новости, 11.06.2025
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14:22 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/krasnoyarsk-2022242740.html
Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г
Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г - РИА Новости, 11.06.2025
Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г
Зимняя Спартакиада народов Сибири состоится в Красноярске в начале 2027 года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:22:00+03:00
2025-06-11T14:22:00+03:00
общество
красноярск
красноярский край
кемерово
михаил котюков
анатолий серышев
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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Зимняя Спартакиада народов Сибири состоится в Красноярске в начале 2027 года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, об этом глава региона, председатель Совета МАСС Михаил Котюков заявил в ходе заседания общего собрания членов Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", которое состоялось в Кемерове. В работе МАСС приняли участие полпред в СФО Анатолий Серышев, руководители законодательных органов и регионов, которые входят в ассоциацию. В пресс-службе отметили, что организация и проведение Спартакиады народов Сибири стало одной из основных тем заседания МАСС. Общесибирский проект реализуется по инициативе членов ассоциации. Котюков предложил провести следующую Спартакиаду в Красноярске. Он подчеркнул важность продолжения традиции для популяризации массового спорта и физкультуры и отметил, что главная задача – увеличить охват систематически занимающихся спортом среди всех возрастных групп, включая ветеранов СВО. "Зимнюю Спартакиаду народов Сибири в 2027 году предлагается провести в Красноярске. Наш город обладает всей необходимой инфраструктурой после проведения Универсиады и полностью готов к организации Спартакиады. Мы должны использовать эти возможности для развития массового спорта, вовлекая все категории населения, включая ветеранов. Уверен, что Спартакиада станет ещё одним шагом к развитию спортивного движения в регионе и стране. Следующие игры предлагаю проводить раз в два года, чередуя зимние и летние форматы, начиная с 2027 года", - сказал Котюков. Также участники обсудили ход работы информационного портала "Большая Сибирь. Вклад в Победу", подготовку коллективной экспозиции "Большая Сибирь", которую представят на Петербургском международном экономическом форуме. Состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Красноярским краем и Кемеровской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. План рассчитан на пять лет и закрепляет намерения сторон о сотрудничестве в сферах экономики, социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, образования и молодежной политики.
https://ria.ru/20250610/finbezopasnost-2022006354.html
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общество, красноярск, красноярский край, кемерово, михаил котюков, анатолий серышев
Общество, Красноярск, Красноярский край, Кемерово, Михаил Котюков, Анатолий Серышев

Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского краяПравительство Красноярского краяУчастники зимней спартакиады
Участники зимней спартакиады - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского краяПравительство Красноярского края
Участники зимней спартакиады. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Зимняя Спартакиада народов Сибири состоится в Красноярске в начале 2027 года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, об этом глава региона, председатель Совета МАСС Михаил Котюков заявил в ходе заседания общего собрания членов Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", которое состоялось в Кемерове. В работе МАСС приняли участие полпред в СФО Анатолий Серышев, руководители законодательных органов и регионов, которые входят в ассоциацию.
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В пресс-службе отметили, что организация и проведение Спартакиады народов Сибири стало одной из основных тем заседания МАСС. Общесибирский проект реализуется по инициативе членов ассоциации. Котюков предложил провести следующую Спартакиаду в Красноярске. Он подчеркнул важность продолжения традиции для популяризации массового спорта и физкультуры и отметил, что главная задача – увеличить охват систематически занимающихся спортом среди всех возрастных групп, включая ветеранов СВО.
"Зимнюю Спартакиаду народов Сибири в 2027 году предлагается провести в Красноярске. Наш город обладает всей необходимой инфраструктурой после проведения Универсиады и полностью готов к организации Спартакиады. Мы должны использовать эти возможности для развития массового спорта, вовлекая все категории населения, включая ветеранов. Уверен, что Спартакиада станет ещё одним шагом к развитию спортивного движения в регионе и стране. Следующие игры предлагаю проводить раз в два года, чередуя зимние и летние форматы, начиная с 2027 года", - сказал Котюков.
Также участники обсудили ход работы информационного портала "Большая Сибирь. Вклад в Победу", подготовку коллективной экспозиции "Большая Сибирь", которую представят на Петербургском международном экономическом форуме.
Состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Красноярским краем и Кемеровской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. План рассчитан на пять лет и закрепляет намерения сторон о сотрудничестве в сферах экономики, социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, образования и молодежной политики.
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ОбществоКрасноярскКрасноярский крайКемеровоМихаил КотюковАнатолий Серышев
 
 
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