https://ria.ru/20250611/krasnoyarsk-2022242740.html

Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г

Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г - РИА Новости, 11.06.2025

Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г

Зимняя Спартакиада народов Сибири состоится в Красноярске в начале 2027 года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:22:00+03:00

2025-06-11T14:22:00+03:00

2025-06-11T14:22:00+03:00

общество

красноярск

красноярский край

кемерово

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Зимняя Спартакиада народов Сибири состоится в Красноярске в начале 2027 года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, об этом глава региона, председатель Совета МАСС Михаил Котюков заявил в ходе заседания общего собрания членов Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", которое состоялось в Кемерове. В работе МАСС приняли участие полпред в СФО Анатолий Серышев, руководители законодательных органов и регионов, которые входят в ассоциацию. В пресс-службе отметили, что организация и проведение Спартакиады народов Сибири стало одной из основных тем заседания МАСС. Общесибирский проект реализуется по инициативе членов ассоциации. Котюков предложил провести следующую Спартакиаду в Красноярске. Он подчеркнул важность продолжения традиции для популяризации массового спорта и физкультуры и отметил, что главная задача – увеличить охват систематически занимающихся спортом среди всех возрастных групп, включая ветеранов СВО. "Зимнюю Спартакиаду народов Сибири в 2027 году предлагается провести в Красноярске. Наш город обладает всей необходимой инфраструктурой после проведения Универсиады и полностью готов к организации Спартакиады. Мы должны использовать эти возможности для развития массового спорта, вовлекая все категории населения, включая ветеранов. Уверен, что Спартакиада станет ещё одним шагом к развитию спортивного движения в регионе и стране. Следующие игры предлагаю проводить раз в два года, чередуя зимние и летние форматы, начиная с 2027 года", - сказал Котюков. Также участники обсудили ход работы информационного портала "Большая Сибирь. Вклад в Победу", подготовку коллективной экспозиции "Большая Сибирь", которую представят на Петербургском международном экономическом форуме. Состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Красноярским краем и Кемеровской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. План рассчитан на пять лет и закрепляет намерения сторон о сотрудничестве в сферах экономики, социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, образования и молодежной политики.

https://ria.ru/20250610/finbezopasnost-2022006354.html

https://ria.ru/20250530/deputat-2020046110.html

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общество, красноярск, красноярский край, кемерово, михаил котюков, анатолий серышев