Хоценко поздравил Омский автобронетанковый институт
Губернатор Хоценко поздравил Омский автобронетанковый институт с орденом Жукова
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Омской областиОмский автобронетанковый инженерный институт награжден орденом Жукова за заслуги в укреплении обороноспособности страны
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Омский автобронетанковый инженерный институт награжден орденом Жукова за заслуги в укреплении обороноспособности страны
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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил Омский автобронетанковый инженерный институт с наградой орденом Жукова за заслуги в укреплении обороноспособности страны, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга и губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравили руководство и личный состав военного вуза с высокой государственной наградой и 85-летием со дня образования. Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к монументу маршалу Советского Союза Олегу Кошевому и построения на плацу личного состава вуза.
Омский филиал военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева указом президента России Владимира Путина удостоен ордена полководца Георгия Константиновича Жукова. Заместитель министра обороны РФ Андрей Булыга прикрепил награду к полотнищу Боевого знамени института и вручил удостоверение к ордену начальнику военного вуза Сергею Приймаку. Губернатор Хоценко вручил личному составу института наградные часы.
"Российская армия была и остается самой сильной в мире. Главное условие высокой боеспособности наших Вооруженных сил – это безупречный уровень подготовки военных. Орден Жукова – это высокая и заслуженная оценка верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина выстроенной в институте на протяжении всех этих 85 лет системе обучения курсантов. Сегодня на вооружении российской армии стоят самые современные танки и бронемашины, в том числе прошедшие модернизацию на нашем заводе "Омсктрансмаш". Но на поле боя все-таки воюет не танк, а танкист. Боевая выучка танкистов и автомобилистов, получивших образование на омской земле, проверена специальной военной операцией. 10 выпускников института удостоены высокого звания Героя России за участие в СВО. Спасибо всем за то, что свято чтите традиции преданного служения Родине, которые были рождены вашими предшественниками в боях Великой Отечественной войны и военных конфликтах, произошедших после. Желаю, чтобы выпускники института всегда с честью выполняли воинский долг и успешно решали все боевые задачи", – привели слова губернатора в пресс-службе.
В обращении полпреда Анатолия Серышева начальнику Омского автобронетанкового института Сергею Приймаку и всему личному составу отмечено, что институт стал кузницей офицерских кадров и внёс значительный вклад в развитие Вооруженных сил, укрепление национальной безопасности и обороноспособности государства.