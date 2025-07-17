https://ria.ru/20250717/putin-2029800633.html

Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в СЗФО и СФО

Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в СЗФО и СФО - РИА Новости, 17.07.2025

Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в СЗФО и СФО

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану и в Сибирском... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:23:00+03:00

2025-07-17T20:23:00+03:00

2025-07-17T20:23:00+03:00

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рязанская область

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владимир путин

александр гуцан

анатолий серышев

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану и в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. "За заслуги в обеспечении деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Гуцану Александру Владимировичу - полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Серышеву Анатолию Анатольевичу - полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в распоряжении. Также Путин наградил почетной грамотой президента РФ губернатора Рязанской области Павла Малкова и объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову.

https://ria.ru/20250310/kononenko-2004182505.html

россия

рязанская область

кировская область

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россия, рязанская область, кировская область, владимир путин, александр гуцан, анатолий серышев, общество