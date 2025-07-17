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Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в СЗФО и СФО - РИА Новости, 17.07.2025
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20:23 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029800633.html
Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в СЗФО и СФО
Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в СЗФО и СФО - РИА Новости, 17.07.2025
Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в СЗФО и СФО
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану и в Сибирском... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:23:00+03:00
2025-07-17T20:23:00+03:00
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рязанская область
кировская область
владимир путин
александр гуцан
анатолий серышев
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану и в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. "За заслуги в обеспечении деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Гуцану Александру Владимировичу - полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Серышеву Анатолию Анатольевичу - полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в распоряжении. Также Путин наградил почетной грамотой президента РФ губернатора Рязанской области Павла Малкова и объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову.
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россия, рязанская область, кировская область, владимир путин, александр гуцан, анатолий серышев, общество
Россия, Рязанская область, Кировская область, Владимир Путин, Александр Гуцан, Анатолий Серышев, Общество
Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в СЗФО и СФО

Путин объявил благодарность своим полномочным представителям Гуцану и Серышеву

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность своим полномочным представителям в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану и в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг.
"За заслуги в обеспечении деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Гуцану Александру Владимировичу - полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Серышеву Анатолию Анатольевичу - полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в распоряжении.
Также Путин наградил почетной грамотой президента РФ губернатора Рязанской области Павла Малкова и объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову.
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РоссияРязанская областьКировская областьВладимир ПутинАлександр ГуцанАнатолий СерышевОбщество
 
 
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