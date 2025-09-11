https://ria.ru/20250911/shkola-2041125333.html

Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске

Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске - РИА Новости, 11.09.2025

Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев осмотрели обновленную школу... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:17:00+03:00

2025-09-11T10:17:00+03:00

2025-09-11T10:17:00+03:00

омская область

омская область

анатолий серышев

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041124591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef313b17f0980fe4c812c9a62c713372.jpg

ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев осмотрели обновленную школу №11 в Омске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Учебное заведение после масштабного ремонта получило современную инфраструктуру и комфортные условия для обучения 626 детей. Учебное заведение работает с 1 сентября. В школе полностью обновили инженерные коммуникации, фасады и кровля, установили современные окна и двери, оборудовали просторные классы и коридоры. "С рабочим визитом в Омскую область прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Совместно полпред и глава региона посетили школу №11 в Омске, прошедшую капитальный ремонт в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования", – сообщили в пресс-службе. Анатолий Серышев и Виталий Хоценко сегодня также побывают в Аграрном научном центре. Там они ознакомятся с перспективными разработками омских селекционеров.

https://ria.ru/20250910/klassy-2040869583.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омская область, анатолий серышев, виталий хоценко