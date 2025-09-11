Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
10:17 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/shkola-2041125333.html
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске - РИА Новости, 11.09.2025
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев осмотрели обновленную школу... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:17:00+03:00
2025-09-11T10:17:00+03:00
омская область
омская область
анатолий серышев
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041124591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef313b17f0980fe4c812c9a62c713372.jpg
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев осмотрели обновленную школу №11 в Омске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Учебное заведение после масштабного ремонта получило современную инфраструктуру и комфортные условия для обучения 626 детей. Учебное заведение работает с 1 сентября. В школе полностью обновили инженерные коммуникации, фасады и кровля, установили современные окна и двери, оборудовали просторные классы и коридоры. "С рабочим визитом в Омскую область прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Совместно полпред и глава региона посетили школу №11 в Омске, прошедшую капитальный ремонт в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования", – сообщили в пресс-службе. Анатолий Серышев и Виталий Хоценко сегодня также побывают в Аграрном научном центре. Там они ознакомятся с перспективными разработками омских селекционеров.
https://ria.ru/20250910/klassy-2040869583.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041124591_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fd647dbf0b6683fc882143364a0ecc10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, анатолий серышев, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Анатолий Серышев, Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске

Губернатор Хоценко и полпред Серышев осмотрели обновленную школу в Омске

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Омской областиГубернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Омской области
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев осмотрели обновленную школу №11 в Омске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Учебное заведение после масштабного ремонта получило современную инфраструктуру и комфортные условия для обучения 626 детей. Учебное заведение работает с 1 сентября. В школе полностью обновили инженерные коммуникации, фасады и кровля, установили современные окна и двери, оборудовали просторные классы и коридоры.
"С рабочим визитом в Омскую область прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Совместно полпред и глава региона посетили школу №11 в Омске, прошедшую капитальный ремонт в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования", – сообщили в пресс-службе.
Анатолий Серышев и Виталий Хоценко сегодня также побывают в Аграрном научном центре. Там они ознакомятся с перспективными разработками омских селекционеров.
Хоценко открыл в Омской области новые агротехнологические классы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Хоценко открыл в Омской области новые агротехнологические классы
Вчера, 10:51
 
Омская областьОмская областьАнатолий СерышевВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала