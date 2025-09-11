https://ria.ru/20250911/shkola-2041125333.html
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске - РИА Новости, 11.09.2025
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев осмотрели обновленную школу... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:17:00+03:00
2025-09-11T10:17:00+03:00
2025-09-11T10:17:00+03:00
омская область
омская область
анатолий серышев
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041124591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef313b17f0980fe4c812c9a62c713372.jpg
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев осмотрели обновленную школу №11 в Омске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Учебное заведение после масштабного ремонта получило современную инфраструктуру и комфортные условия для обучения 626 детей. Учебное заведение работает с 1 сентября. В школе полностью обновили инженерные коммуникации, фасады и кровля, установили современные окна и двери, оборудовали просторные классы и коридоры. "С рабочим визитом в Омскую область прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Совместно полпред и глава региона посетили школу №11 в Омске, прошедшую капитальный ремонт в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования", – сообщили в пресс-службе. Анатолий Серышев и Виталий Хоценко сегодня также побывают в Аграрном научном центре. Там они ознакомятся с перспективными разработками омских селекционеров.
https://ria.ru/20250910/klassy-2040869583.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041124591_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fd647dbf0b6683fc882143364a0ecc10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, анатолий серышев, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Анатолий Серышев, Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко и полпред Серышев посетили обновленную школу в Омске
Губернатор Хоценко и полпред Серышев осмотрели обновленную школу в Омске
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев осмотрели обновленную школу №11 в Омске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Учебное заведение после масштабного ремонта получило современную инфраструктуру и комфортные условия для обучения 626 детей. Учебное заведение работает с 1 сентября. В школе полностью обновили инженерные коммуникации, фасады и кровля, установили современные окна и двери, оборудовали просторные классы и коридоры.
"С рабочим визитом в Омскую область прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Совместно полпред и глава региона посетили школу №11 в Омске, прошедшую капитальный ремонт в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования", – сообщили в пресс-службе.
Анатолий Серышев и Виталий Хоценко сегодня также побывают в Аграрном научном центре. Там они ознакомятся с перспективными разработками омских селекционеров.