Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Коммунальную аварию на магистральном водоводе в городе Шелехов Иркутской области, где без холодной воды остались более 20 тысяч человек, планируется устранить 17 февраля, сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

В пятницу полпреду доложили, как идут работы по устранению последствий аварии на водоводе в Шелехове , где введен режим ЧС.

"По информации от МУП "Водоканал", планируемая дата устранения – 17 февраля 2026 года. Полномочный представитель держит ситуацию под личным контролем. Губернатору Иркутской области поручено принять оперативные меры по ликвидации последствий случившегося и выработать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение надежности жилищно-коммунального комплекса региона в связи участившимися случаями крупных аварий на сетях водоснабжения", - говорится в сообщении.

По данным аппарата полпреда, к настоящему времени без холодного водоснабжения в городе Шелехов остались 176 домов, в которых проживают 19372 человека. В селе Баклаши, которое также снабжает аварийный водовод, без холодной и горячей воды остались 724 человека.

"Под отключение попали социальные объекты – четыре школы и четыре детских сада. Решается вопрос о том, чтобы перевести школы на дистанционный режим обучения и приостановить работу детских садов в случае, если водоснабжение не будет восстановлено до 15 февраля", - сообщили в пресс-службе.