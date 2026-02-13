Рейтинг@Mail.ru
Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля
14:22 13.02.2026
Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля
Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля
Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля
Коммунальную аварию на магистральном водоводе в городе Шелехов Иркутской области, где без холодной воды остались более 20 тысяч человек, планируется устранить... РИА Новости, 13.02.2026
Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля

Аварию на водоводе в иркутском Шелехове планируют устранить 17 февраля

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Коммунальную аварию на магистральном водоводе в городе Шелехов Иркутской области, где без холодной воды остались более 20 тысяч человек, планируется устранить 17 февраля, сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
В пятницу полпреду доложили, как идут работы по устранению последствий аварии на водоводе в Шелехове, где введен режим ЧС.
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин указал на проблему утечки воды в системах ЖКХ Северной Осетии
11 февраля, 14:21
"По информации от МУП "Водоканал", планируемая дата устранения – 17 февраля 2026 года. Полномочный представитель держит ситуацию под личным контролем. Губернатору Иркутской области поручено принять оперативные меры по ликвидации последствий случившегося и выработать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение надежности жилищно-коммунального комплекса региона в связи участившимися случаями крупных аварий на сетях водоснабжения", - говорится в сообщении.
По данным аппарата полпреда, к настоящему времени без холодного водоснабжения в городе Шелехов остались 176 домов, в которых проживают 19372 человека. В селе Баклаши, которое также снабжает аварийный водовод, без холодной и горячей воды остались 724 человека.
"Под отключение попали социальные объекты – четыре школы и четыре детских сада. Решается вопрос о том, чтобы перевести школы на дистанционный режим обучения и приостановить работу детских садов в случае, если водоснабжение не будет восстановлено до 15 февраля", - сообщили в пресс-службе.
Ранее мэр Шелеховского района Максим Модин сообщал, что произошел разрыв на трубе диаметром 500 миллиметров. СК по факту коммунальной аварии в Шелехове возбудил уголовное дело по статье о халатности.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Приангарье ввели режим ЧС регионального уровня из-за аварии в Бодайбо
6 февраля, 19:35
 
