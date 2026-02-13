https://ria.ru/20260213/shelehov-2074174441.html
Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля
Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля - РИА Новости, 13.02.2026
Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля
Коммунальную аварию на магистральном водоводе в городе Шелехов Иркутской области, где без холодной воды остались более 20 тысяч человек, планируется устранить... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:22:00+03:00
2026-02-13T14:22:00+03:00
2026-02-13T14:22:00+03:00
происшествия
шелехов
иркутская область
россия
анатолий серышев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_07211bb737fdbf8bed6d2a7d1b7826bb.jpg
https://ria.ru/20260211/putin-2073651356.html
https://ria.ru/20260206/chs-2072785010.html
шелехов
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_47903e55b18117d7a24bbeaa87d4281a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шелехов, иркутская область, россия, анатолий серышев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шелехов, Иркутская область, Россия, Анатолий Серышев, Следственный комитет России (СК РФ)
Коммунальную аварию в Шелехове планируют устранить 17 февраля
Аварию на водоводе в иркутском Шелехове планируют устранить 17 февраля
НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Коммунальную аварию на магистральном водоводе в городе Шелехов Иркутской области, где без холодной воды остались более 20 тысяч человек, планируется устранить 17 февраля, сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
В пятницу полпреду доложили, как идут работы по устранению последствий аварии на водоводе в Шелехове
, где введен режим ЧС.
"По информации от МУП "Водоканал", планируемая дата устранения – 17 февраля 2026 года. Полномочный представитель держит ситуацию под личным контролем. Губернатору Иркутской области
поручено принять оперативные меры по ликвидации последствий случившегося и выработать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение надежности жилищно-коммунального комплекса региона в связи участившимися случаями крупных аварий на сетях водоснабжения", - говорится в сообщении.
По данным аппарата полпреда, к настоящему времени без холодного водоснабжения в городе Шелехов остались 176 домов, в которых проживают 19372 человека. В селе Баклаши, которое также снабжает аварийный водовод, без холодной и горячей воды остались 724 человека.
"Под отключение попали социальные объекты – четыре школы и четыре детских сада. Решается вопрос о том, чтобы перевести школы на дистанционный режим обучения и приостановить работу детских садов в случае, если водоснабжение не будет восстановлено до 15 февраля", - сообщили в пресс-службе.
Ранее мэр Шелеховского района
Максим Модин сообщал, что произошел разрыв на трубе диаметром 500 миллиметров. СК
по факту коммунальной аварии в Шелехове возбудил уголовное дело по статье о халатности.