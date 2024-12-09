https://ria.ru/20241209/shou-1988132534.html

Мультимедийное шоу показали красноярцам в честь 90-летнего юбилея региона

Мультимедийное шоу показали красноярцам в честь 90-летнего юбилея региона - РИА Новости, 09.12.2024

Мультимедийное шоу показали красноярцам в честь 90-летнего юбилея региона

Жители Красноярска и гости краевой столицы в течение двух дней смогли увидеть большой театрализованный концерт, посвященный 90-летию региона, который прошел в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:46

2024-12-09T12:46

2024-12-09T12:46

красноярский край

россия

красноярск

михаил котюков

владимир путин

анатолий серышев

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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Жители Красноярска и гости краевой столицы в течение двух дней смогли увидеть большой театрализованный концерт, посвященный 90-летию региона, который прошел в формате мультимедийного шоу с участием 800 артистов, сообщает пресс-служба главы региона. В субботу в день юбилея региона в зале собрались заслуженные деятели науки, искусства, здравоохранения, образования, промышленности и других сфер, руководители региона прошлых лет, участники специальной военной операции и их близкие, многодетные семьи. "Зрителям представлена масштабная концертная программа с использованием мультимедийных технологий и современных технических решений. В постановке задействованы 800 артистов: любимые солисты и популярные творческие коллективы", - говорится в сообщении. Губернатор края Михаил Котюков, приветствуя гостей, подчеркнул, что Красноярский край - один из самых больших, экономически сильных, многонациональных, красивых регионов России. "Каждое поколение жителей края в эти десятилетия вносило свой значимый вклад в его развитие. Красноярский край является родиной героев Советского Союза и Социалистического Труда, талантливых инженеров, учёных, врачей, педагогов, артистов, музыкантов, спортсменов. В каждой отрасли есть те, с кого берут пример", - сказал Котюков. В ходе торжественной части события жителям региона вручили краевые и государственные награды. За особые заслуги в различных отраслях были награждены 55 человек. Красноярцев наградили орденом Мужества, орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другими почетными наградами. Также присутствующих в зале от лица президента РФ Владимира Путина поздравил с праздником полпред в СФО Анатолий Серышев. "Вы искренне любите отчий край, достойно продолжаете традиции предков, воплощаете в жизнь масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, в сельском хозяйстве, транспортном и строительном комплексах. Уверен, что энергия, целеустремлённость и настоящий сибирский характер и впредь будут помогать вам в работе, в решении ответственных задач на благо Красноярского края и всей страны", — зачитал полпред обращение президента РФ. Поздравил красноярцев и присутствующий на торжественном мероприятии вице-премьер кабмина РФ Александр Новак. "Я горжусь тем, что я норильчанин, красноярец. Для меня это был особый период моей жизни — я здесь учился, начал трудовую деятельность. Красноярский край — это опора и центр нашей страны. Регион сегодня динамично развивается, а его люди гордятся достижениями промышленности, энергетики, сельского хозяйства, природными богатствами. Но самое главное богатство Красноярского края — это люди, которые здесь живут, — трудолюбивые и мужественные, с особой сибирской закалкой", - сказал он. Помимо масштабного концерта в зале торжеств краевой филармонии зрители могли ознакомиться с экспозицией "Время, вперёд!", где была представлена 90-летняя история края.

https://ria.ru/20241206/novak-1987819275.html

https://ria.ru/20241206/krasnoyarsk-1987816572.html

красноярский край

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красноярский край, россия, красноярск, михаил котюков, владимир путин, анатолий серышев