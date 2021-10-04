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Биография Максима Егорова

Биография Максима Егорова - РИА Новости, 04.10.2021

Биография Максима Егорова

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Борисович Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (ныне Нижний... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:41

2021-10-04T17:41

2021-10-04T17:41

справки

тамбовская область

максим егоров

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Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Борисович Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1999 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта (ныне Волжский государственный университет водного транспорта).В 1999-2000 годах трудился в отделе экономики, промышленности и планирования Администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. С 2000 по 2005 год работал в Нижегородском акционерном обществе открытого типа Э и Э "Нижновэнерго", где прошел трудовой путь от экономиста 1-й категории до заместителя директора по экономике – начальника планово-экономического отдела. В 2005-2015 годах трудился в Федеральной службе по тарифам, где занимал должности от начальника отдела регулирования и контроля покупателей электрической энергии и формирования балансов Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли до начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли.В 2016-2018 годах был советником губернатора Тюменской области представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации. С июня по декабрь 2018 года – советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С декабря 2018 года – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С декабря 2019 года – главный государственный жилищный инспектор РФ. 4 октября 2021 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. Максим Егоров обладает классный чином: государственный советник Российской Федерации 1 класса. Егоров женат, воспитывает троих сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, тамбовская область, максим егоров