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Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке
Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке - РИА Новости, 25.07.2025
Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:35:00+03:00
2025-07-25T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича", - рассказали в суде. Егорову вменяется получение взятки в особо крупном размере и грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.
https://ria.ru/20250725/srok-2031449624.html
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происшествия, москва, тамбовская область, максим егоров
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Максим Егоров
Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке
Суд арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Егорова по делу о взятке