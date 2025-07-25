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Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке - РИА Новости, 25.07.2025
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20:35 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sud-2031530265.html
Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке
Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке - РИА Новости, 25.07.2025
Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:35:00+03:00
2025-07-25T20:35:00+03:00
происшествия
москва
тамбовская область
максим егоров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича", - рассказали в суде. Егорову вменяется получение взятки в особо крупном размере и грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.
https://ria.ru/20250725/srok-2031449624.html
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происшествия, москва, тамбовская область, максим егоров
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Максим Егоров
Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке

Суд арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Егорова по делу о взятке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Тамбовской области Максим Егоров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича", - рассказали в суде.
Егорову вменяется получение взятки в особо крупном размере и грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.
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