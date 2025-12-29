У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. У экс-главы Тамбовской области Максима Егорова и его семьи арестовали имущество на сумму свыше 130 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 миллионов рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора", — рассказала она.
Ретроавтомобили "Волга" и Citroen DS экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что фигурант легализовывал взятки путем дорогостоящих покупок, оформляющихся на близких.
По данным следствия, в период с 2022 по 2024-й год Егоров незаконно получил деньги и услуги имущественного характера от гендиректора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова на сумму не менее 84 миллионов рублей.
Взятки за общее покровительство по службе обвиняемый получал как лично, так и через посредников — Александра Соломатина и Сергея Аганова. Следственные действия в отношении Егорова и его соучастников завершили, их арестовали 25 июля.
Егорова назначили врио главы Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года он был губернатором.
