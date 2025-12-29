Рейтинг@Mail.ru
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 29.12.2025 (обновлено: 17:59 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/vzyatka-2065360364.html
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей - РИА Новости, 29.12.2025
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей
У экс-главы Тамбовской области Максима Егорова и его семьи арестовали имущество на сумму свыше 130 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:07:00+03:00
2025-12-29T17:59:00+03:00
происшествия
тамбовская область
россия
максим егоров
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065391469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_666f1cdf822acd3c560f9045993c15d7.jpg
https://ria.ru/20251215/vzyatka-2062034775.html
https://ria.ru/20251013/general-2047907878.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание экс-губернатора Тамбовской области. Кадры УФСБ России
У экс-главы Тамбовской области Максима Егорова и его семьи арестовали имущество на сумму свыше 130 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
2025-12-29T12:07
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065391469_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50b982deaedba5a2acf5bdf29cb572d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, россия, максим егоров, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Максим Егоров, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей

У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 млн рублей

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. У экс-главы Тамбовской области Максима Егорова и его семьи арестовали имущество на сумму свыше 130 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 миллионов рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора", — рассказала она.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкРетроавтомобили "Волга" и Citroen DS экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток
Ретро-автомобили Волга и Citroen DS экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Ретроавтомобили "Волга" и Citroen DS экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что фигурант легализовывал взятки путем дорогостоящих покупок, оформляющихся на близких.
По данным следствия, в период с 2022 по 2024-й год Егоров незаконно получил деньги и услуги имущественного характера от гендиректора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова на сумму не менее 84 миллионов рублей.
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-зампрокурора Белгородской области не признал вину в получении взятки
15 декабря, 07:08
Взятки за общее покровительство по службе обвиняемый получал как лично, так и через посредников — Александра Соломатина и Сергея Аганова. Следственные действия в отношении Егорова и его соучастников завершили, их арестовали 25 июля.

Егорова назначили врио главы Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года он был губернатором.

Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
13 октября, 10:47
 
ПроисшествияТамбовская областьРоссияМаксим ЕгоровСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала