У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. У экс-главы Тамбовской области Максима Егорова и его семьи арестовали имущество на сумму свыше 130 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 миллионов рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора", — рассказала она.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что фигурант легализовывал взятки путем дорогостоящих покупок, оформляющихся на близких.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024-й год Егоров незаконно получил деньги и услуги имущественного характера от гендиректора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова на сумму не менее 84 миллионов рублей.

Взятки за общее покровительство по службе обвиняемый получал как лично, так и через посредников — Александра Соломатина и Сергея Аганова. Следственные действия в отношении Егорова и его соучастников завершили, их арестовали 25 июля.