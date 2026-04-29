Экс-главу Тамбовской области будут судить за взятки на 80 миллионов рублей

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова будут судить за получение взяток на сумму свыше 80 миллионов рублей, уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Тамбова, сообщили в пресс-службе судов региона.