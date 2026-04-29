Экс-главу Тамбовской области будут судить за взятки на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 29.04.2026
13:07 29.04.2026 (обновлено: 13:18 29.04.2026)
Экс-главу Тамбовской области будут судить за взятки на 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области будут судить за получение взяток на 80 млн руб

Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Максим Егоров. Архивное фото
  • Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова будут судить за получение взяток, сумма которых превышает 80 миллионов рублей.
  • Уголовное дело в отношении бывшего главы региона поступило в Ленинский районный суд Тамбова.
ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова будут судить за получение взяток на сумму свыше 80 миллионов рублей, уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Тамбова, сообщили в пресс-службе судов региона.
"В Ленинский районный суд города Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего главы региона Максима Егорова, его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет)... Обвиняемый получал взятки от одного из топ-менеджеров крупной Тамбовской организации в виде денежных средств, имущества и оплаты отдыха на общую сумму свыше 80 000 000 рублей за его покровительство", — сообщили в канале объединённой пресс-службы судебной системы Тамбовской области в "Макс".
