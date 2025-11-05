Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Тамбовской области в СИЗО
13:22 05.11.2025 (обновлено: 13:30 05.11.2025)
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Тамбовской области в СИЗО
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Басманный суд Москвы в середине октября продлил Егорову срок ареста до 23 декабря.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Защита в жалобе просила суд изменить меру пресечения на домашний арест.
Егорову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Александра Соломатину и генеральному директору ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергею Аганову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Все они были арестованы 25 июля.
Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.
