https://ria.ru/20251105/mosgorsud-2052955298.html
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Тамбовской области в СИЗО
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Тамбовской области в СИЗО - РИА Новости, 05.11.2025
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Тамбовской области в СИЗО
Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:22:00+03:00
2025-11-05T13:22:00+03:00
2025-11-05T13:30:00+03:00
происшествия
тамбовская область
москва
максим егоров
московский городской суд
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_54274dcb538583c1c0617cb1aa0582cb.jpg
https://ria.ru/20251105/mosgorsud-2052891986.html
https://ria.ru/20251104/dodik-2052848313.html
тамбовская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f5b57b1feb598ad72b39d5a1e91dd26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, москва, максим егоров, московский городской суд, газпром
Происшествия, Тамбовская область, Москва, Максим Егоров, Московский городской суд, Газпром
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Тамбовской области в СИЗО
Суд оставил в СИЗО экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова