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В Тамбовской области на "Биохиме" прогремел взрыв из-за беспилотника
В Тамбовской области на "Биохиме" прогремел взрыв из-за беспилотника - РИА Новости, 22.10.2024
В Тамбовской области на "Биохиме" прогремел взрыв из-за беспилотника
На предприятии "Биохим" в Тамбовской области прогремел взрыв, предположительно, из-за прилета дрона, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:53
2024-10-22T06:53
2024-10-22T09:43
тамбовская область
специальная военная операция на украине
происшествия
максим егоров
россия
александр гусев (губернатор)
дмитрий миляев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На предприятии "Биохим" в Тамбовской области прогремел взрыв, предположительно, из-за прилета дрона, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале."Сегодня в 5:20 утра в городе Рассказово, предположительно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием. <…> В 6:24 пожар был потушен", — написал он.По словам главы региона, пострадавших нет, все городские службы дежурят на месте.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил о пожаре на одном из промпредприятий, начавшемся после падения беспилотника."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия. <…> Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания. Пожарные расчеты работают на месте", — написал он в Telegram-канале.Ночью тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что из-за налета дронов получили повреждения два спиртзавода — в Ефремове и в поселке Лужковский Суворовского района. Там также обошлось без пострадавших.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241022/reys-1979232674.html
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тамбовская область, происшествия, максим егоров, россия, александр гусев (губернатор), дмитрий миляев, вооруженные силы украины
Тамбовская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Максим Егоров, Россия, Александр Гусев (губернатор), Дмитрий Миляев, Вооруженные силы Украины
В Тамбовской области на "Биохиме" прогремел взрыв из-за беспилотника
В Тамбовской области после атаки дронов прогремел взрыв на предприятии "Биохим"