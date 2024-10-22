https://ria.ru/20241022/bpla-1979232764.html

В Тамбовской области на "Биохиме" прогремел взрыв из-за беспилотника

В Тамбовской области на "Биохиме" прогремел взрыв из-за беспилотника - РИА Новости, 22.10.2024

В Тамбовской области на "Биохиме" прогремел взрыв из-за беспилотника

На предприятии "Биохим" в Тамбовской области прогремел взрыв, предположительно, из-за прилета дрона, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T06:53

2024-10-22T06:53

2024-10-22T09:43

тамбовская область

специальная военная операция на украине

происшествия

максим егоров

россия

александр гусев (губернатор)

дмитрий миляев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_5230fd434c67641ee80c423f8f0bdc1d.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На предприятии "Биохим" в Тамбовской области прогремел взрыв, предположительно, из-за прилета дрона, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале."Сегодня в 5:20 утра в городе Рассказово, предположительно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием. <…> В 6:24 пожар был потушен", — написал он.По словам главы региона, пострадавших нет, все городские службы дежурят на месте.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил о пожаре на одном из промпредприятий, начавшемся после падения беспилотника."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия. <…> Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания. Пожарные расчеты работают на месте", — написал он в Telegram-канале.Ночью тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что из-за налета дронов получили повреждения два спиртзавода — в Ефремове и в поселке Лужковский Суворовского района. Там также обошлось без пострадавших.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241022/reys-1979232674.html

https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979231590.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбовская область, происшествия, максим егоров, россия, александр гусев (губернатор), дмитрий миляев, вооруженные силы украины