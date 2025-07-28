https://ria.ru/20250728/sud-2032007244.html
Защита фигуранта дела о взятке экс-губернатору Егорову обжаловала арест
Защита фигуранта дела о взятке экс-губернатору Егорову обжаловала арест - РИА Новости, 28.07.2025
Защита фигуранта дела о взятке экс-губернатору Егорову обжаловала арест
В Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты на арест Александра Соломатина, обвиняемого в посредничестве во взятке бывшему губернатору Тамбовской области... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:31:00+03:00
2025-07-28T18:31:00+03:00
2025-07-28T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты на арест Александра Соломатина, обвиняемого в посредничестве во взятке бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила жалоба защиты на избрание Александру Соломатину меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде. Соломатину и генеральному директору ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергею Аганову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, самому же бывшему главе Тамбовской области Егорову вменяется получение особо крупной взятки. Они были арестованы 25 июля. Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.
https://ria.ru/20250725/ivanov-2031313505.html
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происшествия, тамбовская область, москва, максим егоров, газпром
Происшествия, Тамбовская область, Москва, Максим Егоров, Газпром
Защита фигуранта дела о взятке экс-губернатору Егорову обжаловала арест
Защита фигуранта дела о взятке экс-губернатору Егорову обжаловала решение суда