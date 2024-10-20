https://ria.ru/20241020/zavaly-1979000285.html

Спасатели разобрали завалы дома в тамбовском Кирсанове

Спасатели разобрали завалы дома в тамбовском Кирсанове - РИА Новости, 20.10.2024

Спасатели разобрали завалы дома в тамбовском Кирсанове

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел взрыв бытового газа, им удалось спасти пять человек, сообщили в ГУ... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:07

2024-10-20T17:07

2024-10-20T17:07

происшествия

россия

тамбовская область

максим егоров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС завершили разбор завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел взрыв бытового газа, им удалось спасти пять человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром в субботу о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Сообщалось, что, предварительно, в результате произошедшего четыре человека погибли, девять пострадали. По поручению губернатора, в Кирсанове введен режим ЧС. "В Кирсанове завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России спасли 5 человек", - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. По последним данным МЧС, 16 человек пострадали, пять из которых погибли. Девять человек отправлены на амбулаторное лечение после осмотра врачей, ещё двух госпитализировали. "Жильцам из соседних подъездов спасатели помогают забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир", - добавили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. По данным МЧС, сотрудники разобрали 300 кубометров разрушенных конструкций. Было задействовано 150 человек и 35 единиц техники.

https://ria.ru/20241019/vzryv-1978869721.html

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россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, тамбовская область, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)