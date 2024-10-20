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Спасатели разобрали завалы дома в тамбовском Кирсанове - РИА Новости, 20.10.2024
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17:07 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/zavaly-1979000285.html
Спасатели разобрали завалы дома в тамбовском Кирсанове
Спасатели разобрали завалы дома в тамбовском Кирсанове - РИА Новости, 20.10.2024
Спасатели разобрали завалы дома в тамбовском Кирсанове
Сотрудники МЧС завершили разбор завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел взрыв бытового газа, им удалось спасти пять человек, сообщили в ГУ... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:07
2024-10-20T17:07
происшествия
россия
тамбовская область
максим егоров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС завершили разбор завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел взрыв бытового газа, им удалось спасти пять человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром в субботу о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Сообщалось, что, предварительно, в результате произошедшего четыре человека погибли, девять пострадали. По поручению губернатора, в Кирсанове введен режим ЧС. "В Кирсанове завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России спасли 5 человек", - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. По последним данным МЧС, 16 человек пострадали, пять из которых погибли. Девять человек отправлены на амбулаторное лечение после осмотра врачей, ещё двух госпитализировали. "Жильцам из соседних подъездов спасатели помогают забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир", - добавили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. По данным МЧС, сотрудники разобрали 300 кубометров разрушенных конструкций. Было задействовано 150 человек и 35 единиц техники.
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происшествия, россия, тамбовская область, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Максим Егоров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели разобрали завалы дома в тамбовском Кирсанове

Спасатели разобрали завалы дома в тамбовском Кирсанове после взрыва газа

© Фото : МЧС России/TelegramТушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове
Тушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС завершили разбор завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел взрыв бытового газа, им удалось спасти пять человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром в субботу о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Сообщалось, что, предварительно, в результате произошедшего четыре человека погибли, девять пострадали. По поручению губернатора, в Кирсанове введен режим ЧС.
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"В Кирсанове завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России спасли 5 человек", - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.
По последним данным МЧС, 16 человек пострадали, пять из которых погибли. Девять человек отправлены на амбулаторное лечение после осмотра врачей, ещё двух госпитализировали.
"Жильцам из соседних подъездов спасатели помогают забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир", - добавили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.
По данным МЧС, сотрудники разобрали 300 кубометров разрушенных конструкций. Было задействовано 150 человек и 35 единиц техники.
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