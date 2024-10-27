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Тамбовскую область атаковали 11 БПЛА, пострадавших нет

Тамбовскую область атаковали 11 БПЛА, пострадавших нет - РИА Новости, 27.10.2024

Тамбовскую область атаковали 11 БПЛА, пострадавших нет

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил об атаке 11 беспилотников, единичное возгорание вследствие хлопка ликвидировано, пострадавших нет. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T03:12

2024-10-27T03:12

2024-10-27T03:12

происшествия

тамбовская область

россия

максим егоров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил об атаке 11 беспилотников, единичное возгорание вследствие хлопка ликвидировано, пострадавших нет. "Сегодня в 00.40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области. Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности", - написал Егоров в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241027/artamonov-1980313967.html

тамбовская область

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происшествия, тамбовская область, россия, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)