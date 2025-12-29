МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФСБ впервые поделилась кадрами того, как проводила летом обыск и задержание экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова.
ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области
происшествия
россия
тамбовская область
максим егоров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065391469_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50b982deaedba5a2acf5bdf29cb572d5.jpg
Задержание экс-губернатора Тамбовской области. Кадры УФСБ России
У экс-главы Тамбовской области Максима Егорова и его семьи арестовали имущество на сумму свыше 130 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
