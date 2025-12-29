Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области
13:10 29.12.2025 (обновлено: 15:05 29.12.2025)
ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области
ФСБ впервые поделилась кадрами того, как проводила летом обыск и задержание экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова. РИА Новости, 29.12.2025
происшествия, россия, тамбовская область, максим егоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФСБ впервые поделилась кадрами того, как проводила летом обыск и задержание экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290, частью 5 статьи 291, частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщил следователь СК РФ во время задержания.
Из опубликованного ЦОС ФСБ России видео следует, что обыск и задержание Егорова проводились в его частном доме. На кадры попали коллекция кальянов и автопарк, состоящий из раритетных ГАЗ-3110 "Волга" вишневого цвета и Citroen DS черного цвета, имеющий неофициальное название "Богиня".
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей
ПроисшествияРоссияТамбовская областьМаксим ЕгоровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
