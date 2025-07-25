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Суд отправил в СИЗО фигуранта дела экс-губернатора Тамбовской области
Суд отправил в СИЗО фигуранта дела экс-губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 25.07.2025
Суд отправил в СИЗО фигуранта дела экс-губернатора Тамбовской области
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:59:00+03:00
2025-07-25T20:59:00+03:00
2025-07-25T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Соломатина Александра Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере - ред.), на срок 1 месяц 30 суток", - рассказали в суде. Ранее суд арестовал и самого Егорова.
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происшествия, москва, тамбовская область, россия, максим егоров
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Россия, Максим Егоров
Суд отправил в СИЗО фигуранта дела экс-губернатора Тамбовской области
Суд отправил в СИЗО фигуранта дела экс-губернатора Тамбовской области Егорова