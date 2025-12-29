Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала, как экс-глава Тамбовской области легализовывал взятки
11:57 29.12.2025 (обновлено: 13:23 29.12.2025)
ФСБ рассказала, как экс-глава Тамбовской области легализовывал взятки
ФСБ рассказала, как экс-глава Тамбовской области легализовывал взятки
Арестованный в июле за взятки экс-глава Тамбовской области Максим Егоров легализовывал их покупкой на близких дорогостоящих объектов имущества, сообщили в... РИА Новости, 29.12.2025
РИА Новости
Новости
происшествия, тамбовская область, россия, максим егоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), газпром
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Максим Егоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Газпром
ФСБ рассказала, как экс-глава Тамбовской области легализовывал взятки

ФСБ: экс-глава Тамбовской области легализовывал взятки покупками на близких

Обыск в доме экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток за покровительство коммерческой деятельности и за способствование продвижению на государственную службу
Обыск в доме экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток за покровительство коммерческой деятельности и за способствование продвижению на государственную службу - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Арестованный в июле за взятки экс-глава Тамбовской области Максим Егоров легализовывал их покупкой на близких дорогостоящих объектов имущества, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.
"Незаконно полученные денежные средства Егоров М.Б. легализовывал посредством приобретения на свои близкие связи дорогостоящих объектов имущества", - говорится в сообщении.
Дом экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток за покровительство коммерческой деятельности и за способствование продвижению на государственную службу
Дом экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток за покровительство коммерческой деятельности и за способствование продвижению на государственную службу
Дом экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток за покровительство коммерческой деятельности и за способствование продвижению на государственную службу (стоп-кадр видео).
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Ретро-автомобили "Волга" и "Citroen DS" экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток за покровительство коммерческой деятельности и за способствование продвижению на государственную службу
Ретро-автомобили Волга и Citroen DS экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток
Ретро-автомобили "Волга" и "Citroen DS" экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток за покровительство коммерческой деятельности и за способствование продвижению на государственную службу (стоп-кадр видео).
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Егорову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Александру Соломатину и генеральному директору ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергею Аганову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Все они были арестованы 25 июля.
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей
ПроисшествияТамбовская областьРоссияМаксим ЕгоровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Газпром
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
