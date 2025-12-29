ФСБ рассказала, как экс-глава Тамбовской области легализовывал взятки

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Арестованный в июле за взятки экс-глава Тамбовской области Максим Егоров легализовывал их покупкой на близких дорогостоящих объектов имущества, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.
"Незаконно полученные денежные средства Егоров М.Б. легализовывал посредством приобретения на свои близкие связи дорогостоящих объектов имущества", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкДом экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по обвинению в получении взяток за покровительство коммерческой деятельности и за способствование продвижению на государственную службу (стоп-кадр видео).
Егорову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Александру Соломатину и генеральному директору ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергею Аганову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Все они были арестованы 25 июля.