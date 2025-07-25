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Суд отправил в СИЗО замгендиректора "Газпром межрегионгаз Тамбов"
Суд отправил в СИЗО замгендиректора "Газпром межрегионгаз Тамбов" - РИА Новости, 25.07.2025
Суд отправил в СИЗО замгендиректора "Газпром межрегионгаз Тамбов"
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергея Аганова по делу о взяточничестве в отношении... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:25:00+03:00
2025-07-25T21:25:00+03:00
2025-07-25T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергея Аганова по делу о взяточничестве в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аганова Сергея Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ, на срок один месяц 30 суток", - рассказали в суде. До этого московский суд отправил в СИЗО и самого Егорова.
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происшествия, москва, тамбовская область, россия, максим егоров, газпром
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Россия, Максим Егоров, Газпром
Суд отправил в СИЗО замгендиректора "Газпром межрегионгаз Тамбов"
Суд отправил в СИЗО замглавы "Газпром межрегионгаз Тамбов" Аганова