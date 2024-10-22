https://ria.ru/20241022/post-1979398193.html
Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост
Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост - РИА Новости, 22.10.2024
Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост
Мэр Моршанска Алексей Банников, которого губернатор Тамбовской области раскритиковал за слова о погибшем бойце спецоперации, покинул пост, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:12
2024-10-22T18:12
2024-10-22T20:10
специальная военная операция на украине
максим егоров
моршанск
тамбовская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140006/97/1400069757_0:46:2048:1198_1920x0_80_0_0_b865ff1abcfa5a4aee633c2e50584b0b.jpg
ВОРОНЕЖ, 22 окт — РИА Новости. Мэр Моршанска Алексей Банников, которого губернатор Тамбовской области раскритиковал за слова о погибшем бойце спецоперации, покинул пост, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. "Да, Банников покинул свой пост", — говорится в заявлении.Двадцатого июня на странице бывшего мэра Моршанска в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация, в которой рассказывается о вручении им ордена Мужества сестре погибшего участника СВО. Пост сопровождался словами Банникова о том, что этот российский боец "погиб за всех нас": "Чтоб у нас был этот солнечный день, чтоб наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была". Позднее цитата распространилась в СМИ и Telegram-каналах. В свою очередь, губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что эти слова противоположны здравому смыслу и состраданию. Он подчеркнул, что ему стыдно за теперь уже бывшего мэра, а также выразил сожаление близким погибших военнослужащих.
https://ria.ru/20241019/litvinov-1978900251.html
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
моршанск
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140006/97/1400069757_195:0:1854:1244_1920x0_80_0_0_ef32467ae123b2e86716de7975fe87dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, моршанск, тамбовская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Максим Егоров, Моршанск, Тамбовская область, Общество
Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост
Мэр Моршанска, подвергшийся критике за слова о погибшем бойце СВО, покинул пост