https://ria.ru/20241022/post-1979398193.html

Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост

Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост - РИА Новости, 22.10.2024

Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост

Мэр Моршанска Алексей Банников, которого губернатор Тамбовской области раскритиковал за слова о погибшем бойце спецоперации, покинул пост, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:12

2024-10-22T18:12

2024-10-22T20:10

специальная военная операция на украине

максим егоров

моршанск

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 22 окт — РИА Новости. Мэр Моршанска Алексей Банников, которого губернатор Тамбовской области раскритиковал за слова о погибшем бойце спецоперации, покинул пост, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. "Да, Банников покинул свой пост", — говорится в заявлении.Двадцатого июня на странице бывшего мэра Моршанска в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация, в которой рассказывается о вручении им ордена Мужества сестре погибшего участника СВО. Пост сопровождался словами Банникова о том, что этот российский боец "погиб за всех нас": "Чтоб у нас был этот солнечный день, чтоб наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была". Позднее цитата распространилась в СМИ и Telegram-каналах. В свою очередь, губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что эти слова противоположны здравому смыслу и состраданию. Он подчеркнул, что ему стыдно за теперь уже бывшего мэра, а также выразил сожаление близким погибших военнослужащих.

https://ria.ru/20241019/litvinov-1978900251.html

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максим егоров, моршанск, тамбовская область, общество