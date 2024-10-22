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Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 22.10.2024 (обновлено: 20:10 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/post-1979398193.html
Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост
Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост - РИА Новости, 22.10.2024
Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост
Мэр Моршанска Алексей Банников, которого губернатор Тамбовской области раскритиковал за слова о погибшем бойце спецоперации, покинул пост, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:12
2024-10-22T20:10
специальная военная операция на украине
максим егоров
моршанск
тамбовская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 22 окт — РИА Новости. Мэр Моршанска Алексей Банников, которого губернатор Тамбовской области раскритиковал за слова о погибшем бойце спецоперации, покинул пост, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. "Да, Банников покинул свой пост", — говорится в заявлении.Двадцатого июня на странице бывшего мэра Моршанска в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация, в которой рассказывается о вручении им ордена Мужества сестре погибшего участника СВО. Пост сопровождался словами Банникова о том, что этот российский боец "погиб за всех нас": "Чтоб у нас был этот солнечный день, чтоб наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была". Позднее цитата распространилась в СМИ и Telegram-каналах. В свою очередь, губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что эти слова противоположны здравому смыслу и состраданию. Он подчеркнул, что ему стыдно за теперь уже бывшего мэра, а также выразил сожаление близким погибших военнослужащих.
https://ria.ru/20241019/litvinov-1978900251.html
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максим егоров, моршанск, тамбовская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Максим Егоров, Моршанск, Тамбовская область, Общество
Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост

Мэр Моршанска, подвергшийся критике за слова о погибшем бойце СВО, покинул пост

© Flickr / Dima OstrovskyЗдание администрации Тамбовской области
Здание администрации Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Flickr / Dima Ostrovsky
Здание администрации Тамбовской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 окт — РИА Новости. Мэр Моршанска Алексей Банников, которого губернатор Тамбовской области раскритиковал за слова о погибшем бойце спецоперации, покинул пост, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Да, Банников покинул свой пост", — говорится в заявлении.
Депутат законодательного собрания Иркутской области Даниил Литвинов - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО добровольцем
19 октября, 17:12
Двадцатого июня на странице бывшего мэра Моршанска в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация, в которой рассказывается о вручении им ордена Мужества сестре погибшего участника СВО. Пост сопровождался словами Банникова о том, что этот российский боец "погиб за всех нас": "Чтоб у нас был этот солнечный день, чтоб наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была". Позднее цитата распространилась в СМИ и Telegram-каналах.
В свою очередь, губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что эти слова противоположны здравому смыслу и состраданию. Он подчеркнул, что ему стыдно за теперь уже бывшего мэра, а также выразил сожаление близким погибших военнослужащих.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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17 октября, 18:45
 
Специальная военная операция на УкраинеМаксим ЕгоровМоршанскТамбовская областьОбщество
 
 
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