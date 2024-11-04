https://ria.ru/20241104/vybory-1981807794.html

Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года

Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года - РИА Новости, 04.11.2024

Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года

Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования, в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Тамбовской... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:14

2024-11-04T16:14

2024-11-04T16:14

политика

тамбовская область

максим егоров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140006/97/1400069757_0:46:2048:1198_1920x0_80_0_0_b865ff1abcfa5a4aee633c2e50584b0b.jpg

ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования, в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров. В понедельник в правительстве Тамбовской области сообщили, что губернатор Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне. "Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования - в сентябре 2025 года", — сообщил Офицеров.

https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981789646.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, тамбовская область, максим егоров, россия