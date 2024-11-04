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Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года
Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года - РИА Новости, 04.11.2024
Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года
Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования, в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Тамбовской... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:14
2024-11-04T16:14
2024-11-04T16:14
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования, в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров. В понедельник в правительстве Тамбовской области сообщили, что губернатор Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне. "Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования - в сентябре 2025 года", — сообщил Офицеров.
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политика, тамбовская область, максим егоров, россия
Политика, Тамбовская область, Максим Егоров, Россия
Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года
Выборы главы Тамбовской области состоятся в сентябре 2025 года