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Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года - РИА Новости, 04.11.2024
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16:14 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/vybory-1981807794.html
Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года
Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года - РИА Новости, 04.11.2024
Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года
Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования, в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Тамбовской... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:14
2024-11-04T16:14
политика
тамбовская область
максим егоров
россия
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования, в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров. В понедельник в правительстве Тамбовской области сообщили, что губернатор Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне. "Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования - в сентябре 2025 года", — сообщил Офицеров.
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политика, тамбовская область, максим егоров, россия
Политика, Тамбовская область, Максим Егоров, Россия
Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года

Выборы главы Тамбовской области состоятся в сентябре 2025 года

© Flickr / Dima OstrovskyЗдание администрации Тамбовской области
Здание администрации Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Flickr / Dima Ostrovsky
Здание администрации Тамбовской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования, в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров.
В понедельник в правительстве Тамбовской области сообщили, что губернатор Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне.
"Выборы главы Тамбовской области пройдут в ближайший день голосования - в сентябре 2025 года", — сообщил Офицеров.
Человек с портфелем - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Главы Тамбовской и Ростовской областей ушли в отставку
Вчера, 13:48
 
ПолитикаТамбовская областьМаксим ЕгоровРоссия
 
 
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