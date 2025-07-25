Рейтинг@Mail.ru
В суд поступило ходатайство о мере пресечения экс-губернатору Егорову - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/rossiya-2031529932.html
В суд поступило ходатайство о мере пресечения экс-губернатору Егорову
В суд поступило ходатайство о мере пресечения экс-губернатору Егорову - РИА Новости, 25.07.2025
В суд поступило ходатайство о мере пресечения экс-губернатору Егорову
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, оно будет рассмотрено РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:33:00+03:00
2025-07-25T20:33:00+03:00
происшествия
тамбовская область
москва
максим егоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795887695_0:212:2965:1880_1920x0_80_0_0_1042a5792cab7aaba1bda26362cca495.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, оно будет рассмотрено сегодня, сообщили РИА Новости в суде. "Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-главы Тамбовской области - Егорова Максима Борисовича", - рассказали в суде. Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html
тамбовская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795887695_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2decc8988b93a335d588a1cdc8f2e973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, москва, максим егоров
Происшествия, Тамбовская область, Москва, Максим Егоров
В суд поступило ходатайство о мере пресечения экс-губернатору Егорову

Суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-губернатору Егорову

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Тамбовской области Максим Егоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, оно будет рассмотрено сегодня, сообщили РИА Новости в суде.
"Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-главы Тамбовской области - Егорова Максима Борисовича", - рассказали в суде.
Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.
Приговор бывшему губернатору Курской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве
16 апреля, 19:44
 
ПроисшествияТамбовская областьМоскваМаксим Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала