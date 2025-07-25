https://ria.ru/20250725/rossiya-2031529932.html

В суд поступило ходатайство о мере пресечения экс-губернатору Егорову

В суд поступило ходатайство о мере пресечения экс-губернатору Егорову - РИА Новости, 25.07.2025

В суд поступило ходатайство о мере пресечения экс-губернатору Егорову

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, оно будет рассмотрено РИА Новости, 25.07.2025

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происшествия

тамбовская область

москва

максим егоров

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, оно будет рассмотрено сегодня, сообщили РИА Новости в суде. "Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-главы Тамбовской области - Егорова Максима Борисовича", - рассказали в суде. Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html

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происшествия, тамбовская область, москва, максим егоров