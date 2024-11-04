https://ria.ru/20241104/egorov-1981787770.html

Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост

Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост - РИА Новости, 04.11.2024

Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:28

2024-11-04T13:28

2024-11-04T13:33

политика

тамбовская область

максим егоров

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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень", - сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

https://ria.ru/20241028/gubernator-1980603062.html

тамбовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, тамбовская область, максим егоров