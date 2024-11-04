https://ria.ru/20241104/egorov-1981787770.html
Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост
Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост - РИА Новости, 04.11.2024
Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:28
2024-11-04T13:28
2024-11-04T13:33
политика
тамбовская область
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень", - сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980603062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тамбовская область, максим егоров
Политика, Тамбовская область, Максим Егоров
Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост
Глава Тамбовской области Егоров займет новую должность на федеральном уровне