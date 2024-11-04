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Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост - РИА Новости, 04.11.2024
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13:28 04.11.2024 (обновлено: 13:33 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/egorov-1981787770.html
Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост
Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост - РИА Новости, 04.11.2024
Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:28
2024-11-04T13:33
политика
тамбовская область
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень", - сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980603062.html
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политика, тамбовская область, максим егоров
Политика, Тамбовская область, Максим Егоров
Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост

Глава Тамбовской области Егоров займет новую должность на федеральном уровне

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тамбовской области Максим Егоров
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень", - сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.
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ПолитикаТамбовская областьМаксим Егоров
 
 
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