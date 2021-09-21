https://ria.ru/20210921/perevoroty-1751119629.html

Госперевороты и попытки военных переворотов в мире в 2016-2021 годах

Госперевороты и попытки военных переворотов в мире в 2016-2021 годах - РИА Новости, 21.09.2021

Госперевороты и попытки военных переворотов в мире в 2016-2021 годах

пресс-секретарь вооруженных сил Судана Тахер Абу Хага в эфире гостелевидения заявил о предотвращении попытки переворота в стране. Телеканал Al-Jazeera со... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:58

2021-09-21T12:58

2021-09-21T13:00

справки

переворот

военный переворот в гвинее

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748829884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a105b37731a0feb08e139295c2777710.jpg

202121 сентября пресс-секретарь вооруженных сил Судана Тахер Абу Хага в эфире гостелевидения заявил о предотвращении попытки переворота в стране. Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Судана сообщил, что более 40 офицеров, участвовавших в попытке переворота в Судане, задержаны, аресты продолжаются. По данным телеканала, организаторы переворота – сторонники бывшего президента Омара аль-Башира.5 сентября офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны Альфа Конде, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Военные подчеркнули, что не поддадутся никакому давлению, а Конде получит гуманное обращение. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея – довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей. В ночь на 31 марта в Нигере была предотвращена попытка государственного переворота. Местные СМИ сообщали, что ночью поблизости от президентского дворца в центре Ниамея велась стрельба. Примерно в 03.00 (05.00 мск) неизвестные открыли огонь из тяжелого оружия, затем началась перестрелка. Стрельба завершилась примерно через час, но периодически случалась в разных кварталах города. Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования. Официальный представитель правительства Закария Абдурахман сообщил, что несколько мятежников уже задержаны. Ранее Конституционный суд (КС) Нигера подтвердил итоги второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал кандидат от правящей партии Мохамед Базум, набравший во втором туре 55,66%. Его соперник, бывший президент республики Махаман Усман, свое поражение не признал.1 февраля вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Временным главой государства был назначен вице-президент Мьинт Све, а всю полноту власти передали главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на год. Руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.202018 августа в Мали на военной базе близ столицы Бамако начался мятеж. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа, главой которого был назначен полковник Ассими Гоита. 27 августа было объявлено об освобождении захваченного в ходе военного переворота президента Ибрагима Бубакар Кейта. 12 сентября военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев, и будет сформировано временное правительство. За это время в стране должны были быть организованы всеобщие выборы. 25 сентября бывший министр обороны Мали Ба Ндау вступил в должность президента страны на переходный период, полковник Ассими Гоита принес присягу вице-президента. Премьер-министром страны стал экс-глава МИД Моктар Уан. 18 января 2021 года своим указом временные власти Мали распустили Национальный комитет спасения народа (CNSP).201911 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что президент страны Омар аль-Башир взят под стражу. Он был отстранен от власти и осужден на два года тюрьмы за коррупционные преступления. Против него также было возбуждено дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, генпрокуратура Судана постановила также задержать всех военных, участвовавших в перевороте 30-летней давности. Омар аль-Башир содержится в тюрьме Кобер в Хартуме. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ. 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США попытались совершить госпереворот в стране, и назвал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя главой государства, неконституционным президентом. Мадуро заявил, что Каракас разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.7 января стало известно, что группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать. Министр отметил, что ситуация в стране будет полностью нормализована в течение двух-трех часов.201813 апреля акции протеста начались в Ереване. Весной в Армении вступил в силу новый текст конституции, согласно которому власть в стране сосредотачивается в руках парламента и правительства, а у президента остаются лишь представительские функции. Правящая на тот момент Республиканская партия Армении выдвинула в премьеры экс-президента Сержа Саргсяна. В Ереване начались акции протеста, которые возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян. Демонстранты объявили о начале "бархатной революции", блокировали правительственные здания и дороги. Не обошлось без стычек с полицией, пострадавшие были с обеих сторон. Менее чем через неделю после избрания премьером, 23 апреля, Саргсян подал в отставку. Восьмого мая на его место был избран Никол Пашинян. 2017В ночь на 28 декабря власти Экваториальной Гвинеи предотвратили попытку государственного переворота. Издание Jeune Afrique сообщило о задержании 31 человека, преимущественно выходцев из Экваториальной Гвинеи, Чада и Камеруна. При них был большой арсенал оружия. По сообщениям СМИ, их возглавлял "экваториальный чадский генерал, близкий к Габриэлю Нсе Обиангу Обоно", президенту оппозиционной партии "Граждане за инновации". 15 ноября военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ZANU-PF). После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, либо против него будет инициирована процедура импичмента. 22 ноября президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил о своей отставке. Пост президента по предложению правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва. В июле 2018 года Эммерсон Мнангагва был избран президентом Зимбабве. 6 сентября 2019 года стало известно, что бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в больнице в Сингапуре. 201616 октября правоохранительные органы Черногории в день парламентских выборов задержали два десятка человек по подозрению в организации вооруженного переворота. Власти страны после этого многократно обвиняли Москву в причастности к попытке путча. Россия обвинения неоднократно отвергала. Обвинение было выдвинуто в отношении 14 человек. Высший суд Черногории 9 мая 2019 года огласил приговор по делу о попытке путча. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" ради противодействия вступлению Черногории в НАТО. Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями. В ночь на 16 июля группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения. Турция добивается его экстрадиции из США. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, переворот, военный переворот в гвинее