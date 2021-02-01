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СМИ: совершившие переворот военные намерены провести выборы в Мьянме
СМИ: совершившие переворот военные намерены провести выборы в Мьянме
Совершившие госпереворот в Мьянме военные анонсировали выборы правительства, сообщило Myanmar Times. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:35
2021-02-01T10:49
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
мьянма
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Совершившие госпереворот в Мьянме военные анонсировали выборы правительства, сообщило Myanmar Times.Агентство Синьхуа передает, что они пройдут после снятия чрезвычайного положения, которое ввели на год. СМИ пишут, что после выборов военные передадут власть новому кабинету.Мьянманские военные обвинили избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации парламентских выборов. Утром 1 февраля они арестовали верхушку правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Также под стражей находятся члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) бывшей столицы — города Янгон — и некоторых муниципальных чиновников.Временным главой государства назначен вице-президент Мьинт Све, а всю полноту власти передали главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.Мьинт Све уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018 году после отставки бывшего лидера Тхин Чжо.
https://ria.ru/20210201/myanma-1595430444.html
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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, мьянма, в мире

СМИ: совершившие переворот военные намерены провести выборы в Мьянме

09:35 01.02.2021 (обновлено: 10:49 01.02.2021)
 
© REUTERS / StringerВоенные возле мэрии города Янгона, Мьянма
Военные возле мэрии города Янгона, Мьянма - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Совершившие госпереворот в Мьянме военные анонсировали выборы правительства, сообщило Myanmar Times.
Агентство Синьхуа передает, что они пройдут после снятия чрезвычайного положения, которое ввели на год. СМИ пишут, что после выборов военные передадут власть новому кабинету.
Мьянманские военные обвинили избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации парламентских выборов. Утром 1 февраля они арестовали верхушку правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.
Также под стражей находятся члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) бывшей столицы — города Янгон — и некоторых муниципальных чиновников.
Временным главой государства назначен вице-президент Мьинт Све, а всю полноту власти передали главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.
Мьинт Све уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018 году после отставки бывшего лидера Тхин Чжо.
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 07:58
США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников
 
Национальная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиСитуация в Мьянме после задержания руководителей страныМьянмаВ мире
 
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