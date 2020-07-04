МИД назвал возмутительным решение суда Лондона по золоту Венесуэлы

Не прячьте ваше золото в чужих банках. Англия и США могут не вернуть

Удобно брать у других стран на хранение золото, а потом не отдавать. За рубежом это нормальная практика: там то не верят, что вы выплатите кредит, то у вас вообще диктатор стоит у власти, а им, видите ли, другой кандидат нравится. США и Англия уже так делали, но у них все еще много чужих запасов.