МИД назвал возмутительным решение суда Лондона по золоту Венесуэлы

Высокий суд Лондона в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, признал законность президентства оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя главой государства. Центробанк Венесуэлы заявил, что опротестует решение суда Лондона.
"С озабоченностью отмечаем, что Высокий суд Лондона принял решение признать Хуана Гуайдо в качестве "врио президента" Венесуэлы и предоставить ему доступ к золотому запасу этой страны, хранящемуся в Банке Англии", - заявили в МИД РФ.
"Это решение возмутительно… Очевидно, в Великобритании независимость суда работает лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства. Мы с большим интересом изучили бы юридические аргументы Высокого суда Лондона – однако, судя по всему, таких аргументов попросту нет. Британский закон молчит, когда на кону политическая целесообразность", - отметили в министерстве.
3 июля, 09:42АкцентыНе прячьте ваше золото в чужих банках. Англия и США могут не вернутьУдобно брать у других стран на хранение золото, а потом не отдавать. За рубежом это нормальная практика: там то не верят, что вы выплатите кредит, то у вас вообще диктатор стоит у власти, а им, видите ли, другой кандидат нравится. США и Англия уже так делали, но у них все еще много чужих запасов.
Как подчеркнули в МИД РФ, "в результате в нарушение ряда принципов и норм международного права – невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета, иммунитета государственной собственности – произошло фактическое отторжение одним государством имущества другого государства с целью поддержки антиконституционного переворота в этом другом государстве". "При этом, безусловно, были нарушены интересы венесуэльского народа, и без того страдающего от санкций, также противоречащих международному праву", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В конце января 2019 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.
2 июля, 19:27Сказано в эфире"Это новость тревожная". Эксперт о решении лондонского суда по ВенесуэлеЛондонский суд назвал Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы и отказал Каракасу в возвращении из Банка Англии золотого запаса латиноамериканской страны. Эксперт Александр Харламенко в эфире радио Sputnik предположил, что последует за этим.
Также в СМИ появилась информация о том, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству президента Мадуро золотые слитки.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.