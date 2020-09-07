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https://ria.ru/20200907/chernogoriya-1576879882.html
Оппозиция Черногории ждет отмены приговора о попытке путча
Оппозиционеры, осужденные в Черногории за "подготовку к госперевороту" на выборах 2016 года, ожидают отмены приговора апелляционным судом из-за давления... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:38
2020-09-07T14:38
милан кнежевич
андрия мандич
мило джуканович
нато
черногория
подгорица (город)
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости.</strong> Оппозиционеры, осужденные в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> за "подготовку к госперевороту" на выборах 2016 года, ожидают отмены приговора апелляционным судом из-за давления спецпрокуратуры на обвиняемых в ходе следствия и процесса, заявил РИА Новости один из лидеров движения "Демократический фронт" (ДФ) <a href="http://ria.ru/person_Milan_Knezhevich/" target="_blank" data-auto="true">Милан Кнежевич</a>.В понедельник апелляционная палата Высшего суда в <a href="http://ria.ru/location_Podgorica/" target="_blank" data-auto="true">Подгорице</a> начала слушания по обжалованию приговора о якобы имевшей место подготовке путча на парламентских выборах в октябре 2016 года. Осужденный судом первой инстанции на 8 лет генерал сербской жандармерии Братислав Дикич, лечащийся от серьезного онкологического заболевания, рассказал судьям о давлении на него со стороны обвинения."Он проинформировал апелляционную палату о давлении и издевательствах, через которые прошел во время подготовки обвинительного акта и всего процесса. Он указал, что главный специальный прокурор Миливое Катнич вместе со своим заместителем Сашей Чадженовичем добивались от него, чтобы он ложно обвинил лидера ДФ <a href="http://ria.ru/person_Andrija_Mandich/" target="_blank" data-auto="true">Андрию Мандича</a>, меня и почти весь ДФ, чтобы процесс получил политический контекст", - заявил оппозиционный лидер агентству."Мы ожидаем срочной реакции верховного государственного прокурора и начала дисциплинарной проверки против Миливое Катнича и его заместителя Саши Чадженовича. И, конечно, ожидаем отмены приговора и возбуждения уголовного дела против всех, кто участвовал в этом сфабрикованном деле против ДФ и официальной России", - подчеркнул Кнежевич.Политик уточнил, что до 3 октября были запланированы слушания по апелляции, затем судебная коллегия должна была совещаться о вердикте, "но с новыми доказательствами мы ожидаем, что вердикт будет отменен".В Черногории 30 августа прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>.Прошлые парламентские выборы в Черногории прошли на фоне борьбы руководства страны во главе с ДПС Джукановича с предполагаемой ими попыткой государственного переворота. Высший суд Черногории 9 мая 2019 года огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" ради противодействия вступлению Черногории в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>.Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых, включая лидеров ДФ. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая ныне коалиция утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
https://ria.ru/20200905/chernogoriya-1576815309.html
https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576672131.html
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милан кнежевич, андрия мандич, мило джуканович, нато, черногория, подгорица (город), в мире

Оппозиция Черногории ждет отмены приговора о попытке путча

14:38 07.09.2020
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© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Агитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Оппозиционеры, осужденные в Черногории за "подготовку к госперевороту" на выборах 2016 года, ожидают отмены приговора апелляционным судом из-за давления спецпрокуратуры на обвиняемых в ходе следствия и процесса, заявил РИА Новости один из лидеров движения "Демократический фронт" (ДФ) Милан Кнежевич.
В понедельник апелляционная палата Высшего суда в Подгорице начала слушания по обжалованию приговора о якобы имевшей место подготовке путча на парламентских выборах в октябре 2016 года. Осужденный судом первой инстанции на 8 лет генерал сербской жандармерии Братислав Дикич, лечащийся от серьезного онкологического заболевания, рассказал судьям о давлении на него со стороны обвинения.
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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Правящая партия Черногории признала поражение на выборах
"Он проинформировал апелляционную палату о давлении и издевательствах, через которые прошел во время подготовки обвинительного акта и всего процесса. Он указал, что главный специальный прокурор Миливое Катнич вместе со своим заместителем Сашей Чадженовичем добивались от него, чтобы он ложно обвинил лидера ДФ Андрию Мандича, меня и почти весь ДФ, чтобы процесс получил политический контекст", - заявил оппозиционный лидер агентству.
"Мы ожидаем срочной реакции верховного государственного прокурора и начала дисциплинарной проверки против Миливое Катнича и его заместителя Саши Чадженовича. И, конечно, ожидаем отмены приговора и возбуждения уголовного дела против всех, кто участвовал в этом сфабрикованном деле против ДФ и официальной России", - подчеркнул Кнежевич.
Политик уточнил, что до 3 октября были запланированы слушания по апелляции, затем судебная коллегия должна была совещаться о вердикте, "но с новыми доказательствами мы ожидаем, что вердикт будет отменен".
В Черногории 30 августа прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича.
Прошлые парламентские выборы в Черногории прошли на фоне борьбы руководства страны во главе с ДПС Джукановича с предполагаемой ими попыткой государственного переворота. Высший суд Черногории 9 мая 2019 года огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" ради противодействия вступлению Черногории в НАТО.
Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых, включая лидеров ДФ. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая ныне коалиция утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
Черногория - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:20
Оппозиция Черногории не будет сотрудничать с правящей партией
1600101
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Милан КнежевичАндрия МандичМило ДжукановичНАТОЧерногорияПодгорица (город)В мире
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