Суд предъявил экс-президенту Судана обвинение в совершении госпереворота

Судья постановил "предъявить 28 членам бывшего "правительства спасения" обвинение в совершении государственного переворота в 1989 году, в том числе Омару аль-Баширу и двум бывшим вице-президентам - Бакри Хасану Салеху и Али Усману Мухаммеду Таха", сообщило телевидение.