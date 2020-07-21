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Суд предъявил экс-президенту Судана обвинение в совершении госпереворота
Суданский суд предъявил бывшему президенту страны Омару аль-Баширу и его соратникам обвинение в совершении государственного переворота в 1989 году, сообщило... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:25
омар аль-башир
судан
в мире
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РИА Новости
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омар аль-башир, судан, в мире

Суд предъявил экс-президенту Судана обвинение в совершении госпереворота

13:25 21.07.2020
69
© РИА Новости / Сергей МамонтовОмар аль-Башир
Омар аль-Башир
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Омар аль-Башир. Архивное фото
ХАРТУМ, 21 июл - РИА Новости. Суданский суд предъявил бывшему президенту страны Омару аль-Баширу и его соратникам обвинение в совершении государственного переворота в 1989 году, сообщило суданское гостелевидение во вторник.
Судья постановил "предъявить 28 членам бывшего "правительства спасения" обвинение в совершении государственного переворота в 1989 году, в том числе Омару аль-Баширу и двум бывшим вице-президентам - Бакри Хасану Салеху и Али Усману Мухаммеду Таха", сообщило телевидение.
Омар аль-Башир
24 мая, 17:25
У экс-президента Судана конфисковали около четырех миллиардов долларов
Следующее судебное заседание по делу о перевороте назначено на 11 августа.
Омар аль-Башир, отстраненный военными от власти в Судане в апреле 2019 года на фоне широких общественных протестов, уже осужден на два года тюрьмы за коррупционные преступления. Против него также было возбуждено дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, генпрокуратура Судана постановила также задержать всех военных, участвовавших в перевороте 30-летней давности.
Экс-президент Судана Омар аль-Башир
12 декабря 2019, 17:01Ситуация в Судане
СМИ сообщили о задержании супруги экс-президента Судана
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Омар аль-БаширСуданВ мире
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