Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/myanma-1738853954.html
Протестующие добиваются вмешательства других стран, заявил главком Мьянмы
Протестующие добиваются вмешательства других стран, заявил главком Мьянмы - РИА Новости, 28.06.2021
Протестующие добиваются вмешательства других стран, заявил главком Мьянмы
Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:21
2021-06-28T12:51
мин аун хлайн
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
национальная лига за демократию (нлд)
мьянма
нейпьидо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727249400_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_8263a41a143c9594570ec9a3507e10ae.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что те, кто устраивает в стране протесты после перехода власти в руки военных, добиваются "официального вмешательства" других стран в дела Мьянмы."Вначале были протесты. Их причина вам уже известна - из-за фальсификации выборов. После этого протесты перешли в стадию терроризма, и здесь уже другие причины играют роль. Во-первых, протестующие вызывают страх местного населения, чтобы люди занимались не своей обычной жизнью, а чтобы страна была неспокойна. Во-вторых, они разрушают имидж нынешнего правительства на международной арене", - сказал Мин Аун Хлайн."Их окончательная цель - это официальное вмешательство других стран во внутренние дела нашего государства", - добавил старший генерал.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210628/myanma-1738852259.html
https://ria.ru/20210628/myanma-1738842523.html
мьянма
нейпьидо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727249400_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02fb62fdff9c89988cabbf3128c37a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мин аун хлайн, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), национальная лига за демократию (нлд), мьянма, нейпьидо, в мире
Протестующие добиваются вмешательства других стран, заявил главком Мьянмы
09:21 28.06.2021 (обновлено: 12:51 28.06.2021)
 
© AP PhotoПротестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма
Протестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AP Photo

Главком Мьянмы заявил, что протестующие добиваются "официального вмешательства" других стран

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что те, кто устраивает в стране протесты после перехода власти в руки военных, добиваются "официального вмешательства" других стран в дела Мьянмы.
"Вначале были протесты. Их причина вам уже известна - из-за фальсификации выборов. После этого протесты перешли в стадию терроризма, и здесь уже другие причины играют роль. Во-первых, протестующие вызывают страх местного населения, чтобы люди занимались не своей обычной жизнью, а чтобы страна была неспокойна. Во-вторых, они разрушают имидж нынешнего правительства на международной арене", - сказал Мин Аун Хлайн.
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 09:04
Главком ВС Мьянмы рассказал, чего добивается Запад
"Их окончательная цель - это официальное вмешательство других стран во внутренние дела нашего государства", - добавил старший генерал.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Читайте полный текст интервью >>>
Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 03:22
Мьянма хочет расширять военное сотрудничество с Россией
 
Мин Аун ХлайнЗо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Национальная лига за демократию (НЛД)МьянмаНейпьидоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
Лента новостейМолния