Протестующие добиваются вмешательства других стран, заявил главком Мьянмы
09:21 28.06.2021 (обновлено: 12:51 28.06.2021)
© AP PhotoПротестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма
© AP Photo
Главком Мьянмы заявил, что протестующие добиваются "официального вмешательства" других стран
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что те, кто устраивает в стране протесты после перехода власти в руки военных, добиваются "официального вмешательства" других стран в дела Мьянмы.
"Вначале были протесты. Их причина вам уже известна - из-за фальсификации выборов. После этого протесты перешли в стадию терроризма, и здесь уже другие причины играют роль. Во-первых, протестующие вызывают страх местного населения, чтобы люди занимались не своей обычной жизнью, а чтобы страна была неспокойна. Во-вторых, они разрушают имидж нынешнего правительства на международной арене", - сказал Мин Аун Хлайн.
"Их окончательная цель - это официальное вмешательство других стран во внутренние дела нашего государства", - добавил старший генерал.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.