https://ria.ru/20210628/myanma-1738853954.html

Протестующие добиваются вмешательства других стран, заявил главком Мьянмы

Протестующие добиваются вмешательства других стран, заявил главком Мьянмы - РИА Новости, 28.06.2021

Протестующие добиваются вмешательства других стран, заявил главком Мьянмы

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:21

2021-06-28T09:21

2021-06-28T12:51

мин аун хлайн

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

национальная лига за демократию (нлд)

мьянма

нейпьидо

в мире

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что те, кто устраивает в стране протесты после перехода власти в руки военных, добиваются "официального вмешательства" других стран в дела Мьянмы."Вначале были протесты. Их причина вам уже известна - из-за фальсификации выборов. После этого протесты перешли в стадию терроризма, и здесь уже другие причины играют роль. Во-первых, протестующие вызывают страх местного населения, чтобы люди занимались не своей обычной жизнью, а чтобы страна была неспокойна. Во-вторых, они разрушают имидж нынешнего правительства на международной арене", - сказал Мин Аун Хлайн."Их окончательная цель - это официальное вмешательство других стран во внутренние дела нашего государства", - добавил старший генерал.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210628/myanma-1738852259.html

https://ria.ru/20210628/myanma-1738842523.html

мьянма

нейпьидо

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мин аун хлайн, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), национальная лига за демократию (нлд), мьянма, нейпьидо, в мире