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Биография Анны Нетребко

Биография Анны Нетребко - РИА Новости, 18.09.2021

Биография Анны Нетребко

Российская оперная певица (сопрано) Анна Юрьевна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T04:00

2021-09-18T04:00

2021-09-18T04:00

справки

краснодар

анна нетребко

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Российская оперная певица (сопрано) Анна Юрьевна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Во время учебы в школе была солисткой ансамбля "Кубанская пионерия". В 1988 году поступила в Ленинградское (ныне Санкт-Петербургское) музыкальное училище на отделение вокала. Два года спустя была принята в Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, где занималась в классе профессора Тамары Новиченко. В 1993 году, будучи студенткой четвертого курса, Анна Нетребко победила на Всероссийском конкурсе вокалистов имени М.И. Глинки в Смоленске и была приглашена в Мариинский театр. В 1994 году дебютировала на сцене Мариинского театра в партии Сюзанны в опере "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта.Вскоре Нетребко стала одной из ведущих солисток Мариинского театра. Среди ее партий – Людмила ("Руслан и Людмила" Михаила Глинки), Ксения ("Борис Годунов" Модеста Мусоргского), Марфа ("Царская невеста" Николая Римского-Корсакова), Наташа Ростова ("Война и мир" Сергея Прокофьева), Розина ("Севильский цирюльник" Джоаккимо Россини), Амина ("Сомнамбула" Винченцо Беллини), Лючия ("Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти), Джильда ("Риголетто" Джузеппе Верди), Виолетта ("Травиата" Джузеппе Верди) и др. Из-за занятости на профессиональной сцене Анна Нетребко не смогла закончить учебу в консерватории. С 1994 года в составе труппы Мариинского театра гастролировала за рубежом. В том же году исполнила партию Царицы ночи в опере "Волшебная флейта" Моцарта (Рижская Независимая опера Avangarda Akadēmija). В 1995 году дебютировала в Опере Сан-Франциско в партии Людмилы ("Руслан и Людмила"). В 1999-2001 годах продолжила сотрудничество с театром, принимая участие в постановках опер "Обручение в монастыре" Прокофьева, "Свадьба Фигаро" и "Идоменей" Моцарта, "Богема" Джакомо Пуччини и "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти.В 2002 году состоялся дебют Анны Нетребко на сцене Метрополитен-оперы – она исполнила партию Наташи в спектакле "Война и мир".Эту партию она также исполняла на сценах мадридского театра "Реал", миланского "Ла Скала", лондонской Королевской оперы Ковент-Гарден, на Московском Пасхальном фестивале. В 2002 году впервые выступила в спектакле Филадельфийского оперного театра, исполнив партию Джульетты ("Капулети и Монтекки" Винченцо Беллини), а также на Зальцбургском фестивале, исполнив партию Донны Анны ("Дон Жуан" Моцарта).После триумфального дебюта на Зальцбургском фестивале Анна Нетребко стала появляться на сценах самых известных оперных театров – Метрополитен-опера, Опера Сан-Франциско, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Венская государственная опера, Парижская национальная опера, Берлинская и Баварская государственные оперы. В 2013 году на Музыкальном фестивале в Вербье (Швейцария) Анна Нетребко впервые исполнила партию Дездемоны в "Отелло" Джузеппе Верди, дебютировала в заглавной партии в опере Верди "Жанна д’Арк" на Зальцбургском фестивале (концертное исполнение) и в партии Татьяны ("Евгений Онегин" Петра Чайковского) в Метрополитен-опере. В 2014 году с успехом дебютировала в партии Леди Макбет ("Макбет" Верди) на сцене Метрополитен-оперы, впервые вышла на сцену Большого театра, приняв участие в "Оперном бале", посвященном 75-летию Елены Образцовой. Среди знаменательных событий в карьере певицы в сезоне 2015/2016 – выступление на открытии сезона в театрe "Ла Скалa" ("Жанна д’Арк" Верди), дебют в партия Эльзы в "Лоэнгрине" Вагнера на сцене дрезденской Земпер-оперы, исполнение партии Леоноры в новом спектакле "Трубадур" Метрополитен-оперы. В 2016 году Анна Нетребко впервые выступила в спектакле Большого театра, исполнив заглавную партию в постановке оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини. В 2017 году состоялся ее дебют в заглавной партии в опере Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер" в Мариинском театре, а затем в Венской государственной опере. Также Нетребко впервые спела партию Аиды в одноименной опере Джузеппе Верди на Зальцбургском фестивале и исполнила роль Магдалены в опере "Андре Шенье" Умберто Джордано на сцене "Ла Скала". В 2018 году Анна Нетребко впервые исполнила заглавную партию в "Тоске" Джакомо Пуччини на сцене Метрополитен-оперы, добавив в свой репертуар одну из наиболее знаковых в оперном жанре ролей. В 2020 году дебютировала в партии Елизаветы ("Дон Карлос" Верди) в Большом театре. Выступления Анны Нетребко можно услышать как в легендарных музыкальных залах – нью-йоркском "Карнеги-холле", лондонских "Барбикан-центре" и "Альберт-холле", – так и на стадионах. Концерты Нетребко под открытым небом с Пласидо Доминго и Роландо Вильясоном в берлинском Вальдбюне на чемпионате мира по футболу (2006) и в венском дворце Шёнбрунн на европейском футбольном чемпионате (2008) транслировались на телевидении, собрав миллионную аудиторию. На церемонии открытия зимних XXII Олимпийских Игр в Сочи она исполнила олимпийский гимн. В 2018 году, в числе других оперных знаменитостей, выступила на гала-концерте в ознаменование закрытия "Кубка мира ФИФА". Певица – обладательница обширной дискографии, включающей сольные альбомы, полные записи опер и DVD. В числе наиболее ярких видеозаписей Нетребко на DVD или Blu-ray дисках – "Руслан и Людмила", "Обручение в монастыре", "Травиата", "Аннa Болейн" и "Евгений Онегин" и др. В 2018 году вышел сборник Diva. Избранные произведения, вошедшие в него, демонстрируют разноплановый репертуар певицы. Осенью 2021 года запланирован выход альбома Amata Dalle Tenebre, который представляет собой подборку из лучших арий в репертуаре певицы. В кино Анна Нетребко сыграла главную роль в фильме-опере "Богема" (2008) режиссера Роберта Дорнхольма. Певица также снялась в эпизодической роли в фильме Гарри Маршалла "Дневник принцессы-2" (2004). Анна Нетребко – Народная артистка России (2008). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2004 год. Она является лауреатом III премии Международного конкурса молодых оперных певцов имени Н.А. Римского-Корсакова (1996), высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" (1998-1999, 2000-2001, 2005, 2009), Российской музыкальной премии Castа Diva (1998), премии "Бэмби" (2006), премии Opera News Award (2016), Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2018), Международной премии им. К.С. Станиславского (2020), премии Polar Music (2020) и др. Среди других достижений певицы – номинации на "Грэмми", звание "Музыкант года", присужденное изданием Musical America в 2008 году, премия Classical BRIT Awards (2007, 2008) и др.В 2007 году журнал TIME включил Нетребко в список 100 самых влиятельных людей.Введена в Зал славы журнала Gramophone.В 2006 году певица получила австрийское гражданство, сохранив при этом российское.В 2017 году удостоена австрийского почетного звания "Каммерзенгер".Анна Нетребко состояла в гражданском браке с уругвайским баритоном Эрвином Шроттом. В сентябре 2008 года у них родился сын, в ноябре 2013 года пара решила расстаться.В декабре 2015 года Анна Нетребко вышла замуж за азербайджанского оперного певца Юсифа Эйвазова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, краснодар, анна нетребко