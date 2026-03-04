В Вене зрители раскупили билеты на мартовские показы оперы с Нетребко

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Билеты на мартовские показы оперы "Набукко" с участием российской оперной певицы Анны Нетребко в Венской государственной опере полностью раскуплены, выяснило РИА Новости, изучив данные билетной системы театра.
Свободных мест на спектакли 5 и 8 марта не осталось: во всех ценовых категориях указано "распродано". Стоимость билетов варьировалась от 18 до 255 евро в зависимости от расположения мест, также в Венскую оперу традиционно предлагаются стоячие места по более низкой цене.
Показы проходят в Большом зале театра, вместе со стоячими местами он вмещает свыше 2,2 тысячи зрителей. Таким образом, оба мартовских спектакля с участием Нетребко пройдут при полностью заполненном зале.
Нетребко уже выступила в этой постановке 27 февраля. При этом на последующем показе певицу заменила приглашенная солистка из Чехии, что, по сообщениям австрийской прессы, вызвало возмущение зрителей. В актуальных составах на 5 и 8 марта имя Нетребко по-прежнему значится в партии Абигайль.
"Набукко" Джузеппе Верди - драматическая опера о вавилонском пленении евреев. Постановка идет на итальянском языке, длится около двух часов 45 минут с одним антрактом. Музыкальный руководитель - Марко Армилиато, режиссер - Гюнтер Крэмер.
Постановка идет в Венской государственной опере с 27 февраля по 8 марта. Всего запланировано четыре показа: 27 февраля, 2 марта, а также 5 и 8 марта.