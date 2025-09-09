https://ria.ru/20250909/zaluzhnyy-2040589105.html

"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного

"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного - РИА Новости, 09.09.2025

"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T08:22:00+03:00

2025-09-09T08:22:00+03:00

2025-09-09T11:58:00+03:00

в мире

валерий залужный

анна нетребко

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_562939e96dcdc58aba6cae1e60b0e721.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко."Если она тебе не нравится, не смотри", — написал он. Накануне Залужный назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. Посол пытался обсудить этот вопрос с правительством и с Королевским оперным театром, но его никто не слушал, написала газета Daily Mail. Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.

https://ria.ru/20250909/putin-2040594244.html

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038218942.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, валерий залужный, анна нетребко, лондон