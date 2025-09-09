https://ria.ru/20250909/zaluzhnyy-2040589105.html
"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного
"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного - РИА Новости, 09.09.2025
"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T08:22:00+03:00
2025-09-09T08:22:00+03:00
2025-09-09T11:58:00+03:00
в мире
валерий залужный
анна нетребко
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_562939e96dcdc58aba6cae1e60b0e721.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко."Если она тебе не нравится, не смотри", — написал он. Накануне Залужный назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. Посол пытался обсудить этот вопрос с правительством и с Королевским оперным театром, но его никто не слушал, написала газета Daily Mail. Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
https://ria.ru/20250909/putin-2040594244.html
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038218942.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409953_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_083d8d10b4241a1b02d799fc9cdac43e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валерий залужный, анна нетребко, лондон
В мире, Валерий Залужный, Анна Нетребко, Лондон
"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного
Кошкович посоветовал Залужному не смотреть выступление Нетребко в Лондоне