"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного
08:22 09.09.2025 (обновлено: 11:58 09.09.2025)
"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного
"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного - РИА Новости, 09.09.2025
"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко."Если она тебе не нравится, не смотри", — написал он. Накануне Залужный назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. Посол пытался обсудить этот вопрос с правительством и с Королевским оперным театром, но его никто не слушал, написала газета Daily Mail. Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
"Не смотри". На Западе отреагировали на новую выходку Залужного

Кошкович посоветовал Залужному не смотреть выступление Нетребко в Лондоне

Валерий Залужный
Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.

"Если она тебе не нравится, не смотри", — написал он.
На Западе обратились к Трампу после заявления Путина
Вчера, 09:13
Накануне Залужный назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. Посол пытался обсудить этот вопрос с правительством и с Королевским оперным театром, но его никто не слушал, написала газета Daily Mail.

Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
Украина обезглавлена: Зеленского и Залужного теперь закопают вместе
29 августа, 08:00
 
Заголовок открываемого материала