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Глава офиса Зеленского набросился на российскую певицу - РИА Новости, 03.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:05 03.08.2024 (обновлено: 21:50 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963907255.html
Глава офиса Зеленского набросился на российскую певицу
Глава офиса Зеленского набросился на российскую певицу - РИА Новости, 03.08.2024
Глава офиса Зеленского набросился на российскую певицу
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале призвал не позволять российской оперной певице Анне Нетребко выступать на Западе. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T21:05
2024-08-03T21:50
культура
в мире
сша
европа
украина
киев
андрей ермак
анна нетребко
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале призвал не позволять российской оперной певице Анне Нетребко выступать на Западе.Так он отреагировал на новость о том, что Нетребко якобы собирается участвовать в постановке оперы "Тоска" на сцене Римской оперы."Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и таких, как она, — это опера в Москве", — написал он.По мнению Ермака, россияне не должны иметь возможности "нести русскую культуру" в Европу и на Запад.В конце июля стало также известно, что Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США. Как сообщили организаторы, концерт во Флориде на площадке Palm Beach Opera запланирован на 3 февраля 2025 года.В 2022 году руководство нью-йоркской Метрополитен-опера заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки российской власти на фоне событий на Украине. Вслед за Метрополитен-опера с Нетребко разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления сначала в Европе.В 2023 году Нетребко вернулась на сцену — в сентябре 2023 года она выступила в Берлинской опере, в декабре — с оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" она открыла сезон миланского театра Ла Скала, ее выступления прошли на ведущих сценах европейских столиц.
https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html
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в мире, сша, европа, украина, киев, андрей ермак, анна нетребко, владимир зеленский, метрополитен-опера, ла скала, флорида
Культура, В мире, США, Европа, Украина, Киев, Андрей Ермак, Анна Нетребко, Владимир Зеленский, Метрополитен-опера, Ла Скала, Флорида
Глава офиса Зеленского набросился на российскую певицу

Глава офиса Зеленского Ермак пожаловался на допуск Нетребко в Римскую оперу

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале призвал не позволять российской оперной певице Анне Нетребко выступать на Западе.
Так он отреагировал на новость о том, что Нетребко якобы собирается участвовать в постановке оперы "Тоска" на сцене Римской оперы.
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"Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и таких, как она, — это опера в Москве", — написал он.
По мнению Ермака, россияне не должны иметь возможности "нести русскую культуру" в Европу и на Запад.
В конце июля стало также известно, что Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США. Как сообщили организаторы, концерт во Флориде на площадке Palm Beach Opera запланирован на 3 февраля 2025 года.
В 2022 году руководство нью-йоркской Метрополитен-опера заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки российской власти на фоне событий на Украине. Вслед за Метрополитен-опера с Нетребко разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления сначала в Европе.
В 2023 году Нетребко вернулась на сцену — в сентябре 2023 года она выступила в Берлинской опере, в декабре — с оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" она открыла сезон миланского театра Ла Скала, ее выступления прошли на ведущих сценах европейских столиц.
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КультураВ миреСШАЕвропаУкраинаКиевАндрей ЕрмакАнна НетребкоВладимир ЗеленскийМетрополитен-операЛа СкалаФлорида
 
 
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