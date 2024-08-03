https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963907255.html

Глава офиса Зеленского набросился на российскую певицу

Глава офиса Зеленского набросился на российскую певицу - РИА Новости, 03.08.2024

Глава офиса Зеленского набросился на российскую певицу

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале призвал не позволять российской оперной певице Анне Нетребко выступать на Западе. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T21:05

2024-08-03T21:05

2024-08-03T21:50

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале призвал не позволять российской оперной певице Анне Нетребко выступать на Западе.Так он отреагировал на новость о том, что Нетребко якобы собирается участвовать в постановке оперы "Тоска" на сцене Римской оперы."Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и таких, как она, — это опера в Москве", — написал он.По мнению Ермака, россияне не должны иметь возможности "нести русскую культуру" в Европу и на Запад.В конце июля стало также известно, что Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США. Как сообщили организаторы, концерт во Флориде на площадке Palm Beach Opera запланирован на 3 февраля 2025 года.В 2022 году руководство нью-йоркской Метрополитен-опера заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки российской власти на фоне событий на Украине. Вслед за Метрополитен-опера с Нетребко разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления сначала в Европе.В 2023 году Нетребко вернулась на сцену — в сентябре 2023 года она выступила в Берлинской опере, в декабре — с оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" она открыла сезон миланского театра Ла Скала, ее выступления прошли на ведущих сценах европейских столиц.

https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html

https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963888756.html

сша

европа

украина

киев

флорида

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