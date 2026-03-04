Венская опера сообщила о разочаровании зрителей из-за замены Нетребко

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости, Светлана Берило. Венская государственная опера на фоне замены солистки сообщила РИА Новости о разочарованных отзывах зрителей, купивших билеты ради выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу Нетребко исполняла партию Абигайль в опере Джузеппе Верди "Набукко", однако в понедельник ее выступление было отменено в последний момент. О замене зрителям объявили непосредственно перед началом спектакля.

"Разумеется, при информировании наших клиентов мы получили разочарованные отклики от гостей, которые приобрели билеты на спектакль специально ради выступления госпожи Нетребко", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Венской оперы.

Собеседник агентства уточнил, что замена произошла по состоянию здоровья Нетребко. "Это ситуация, которая регулярно возникает в оперной практике", - добавили в пресс-службе.

Представитель уточнил, что, согласно текущей информации, Нетребко выступит на оставшихся показах "Набукко" 5 и 8 марта.

Опера "Набукко" Джузеппе Верди идет в Венской государственной опере с 27 февраля по 8 марта текущего года. Всего запланировано четыре показа: 27 февраля, 2 марта, а также 5 и 8 марта.