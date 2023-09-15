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В Берлине призвали дать Нетребко второй шанс - РИА Новости, 15.09.2023
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Культура
 
12:32 15.09.2023
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В Берлине призвали дать Нетребко второй шанс
В Берлине призвали дать Нетребко второй шанс - РИА Новости, 15.09.2023
В Берлине призвали дать Нетребко второй шанс
На фоне критики и готовящегося протеста у Берлинской государственной оперы перед выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко интендант Маттиас Шульц... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:32
2023-09-15T12:32
культура
украина
берлин (город)
германия
анна нетребко
метрополитен-опера
музыка
театр
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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. На фоне критики и готовящегося протеста у Берлинской государственной оперы перед выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко интендант Маттиас Шульц призвал дать ей второй шанс. &quot;Люди не непогрешимы, но могут сделать выбор, поразмыслив над собой и своими действиями. Анна Нетребко это сделала, заняла четкую позицию и дистанцировалась, и ее действия с начала СВО в 2022 году тоже были последовательными – мы это уважаем и поддерживаем. Считаем, что в таких обстоятельствах этому артисту следует дать шанс&quot;, – написал Шульц в авторской колонке для Berliner Morgenpost.Ранее ряд активистов и украинских НПО призвали отменить концерт, а в обратном случае пообещали организовать протесты перед Берлинской оперой, где в пятницу Нетребко выступит в дебюте "Макбет". Также выразил недовольство возвращением на сцену певицы МИД Украины. В знак протеста в пятницу в вечер премьеры посол Украины в Германии Алексей Макеев и берлинский сенатор Джо Чало посетят антироссийскую выставку, которая проходит в здании университета напротив оперы. В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20230817/netrebko-1890690594.html
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украина, берлин (город), германия, анна нетребко, метрополитен-опера, музыка, театр
Культура, Украина, Берлин (город), Германия, Анна Нетребко, Метрополитен-опера, Музыка, Театр
В Берлине призвали дать Нетребко второй шанс

В Берлине призвали противников Нетребко дать ей второй шанс

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско", в Москве
Оперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини Манон Леско, в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. На фоне критики и готовящегося протеста у Берлинской государственной оперы перед выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко интендант Маттиас Шульц призвал дать ей второй шанс.
«

"Люди не непогрешимы, но могут сделать выбор, поразмыслив над собой и своими действиями. Анна Нетребко это сделала, заняла четкую позицию и дистанцировалась, и ее действия с начала СВО в 2022 году тоже были последовательными – мы это уважаем и поддерживаем. Считаем, что в таких обстоятельствах этому артисту следует дать шанс", – написал Шульц в авторской колонке для Berliner Morgenpost.

Ранее ряд активистов и украинских НПО призвали отменить концерт, а в обратном случае пообещали организовать протесты перед Берлинской оперой, где в пятницу Нетребко выступит в дебюте "Макбет". Также выразил недовольство возвращением на сцену певицы МИД Украины.
В знак протеста в пятницу в вечер премьеры посол Украины в Германии Алексей Макеев и берлинский сенатор Джо Чало посетят антироссийскую выставку, которая проходит в здании университета напротив оперы.
Выступление Анны Нетребко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине.
По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
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Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.
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КультураУкраинаБерлин (город)ГерманияАнна НетребкоМетрополитен-операМузыкаТеатр
 
 
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