https://ria.ru/20230915/muzyka-1896497229.html

В Берлине призвали дать Нетребко второй шанс

В Берлине призвали дать Нетребко второй шанс - РИА Новости, 15.09.2023

В Берлине призвали дать Нетребко второй шанс

На фоне критики и готовящегося протеста у Берлинской государственной оперы перед выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко интендант Маттиас Шульц... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:32

2023-09-15T12:32

2023-09-15T12:32

культура

украина

берлин (город)

германия

анна нетребко

метрополитен-опера

музыка

театр

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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. На фоне критики и готовящегося протеста у Берлинской государственной оперы перед выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко интендант Маттиас Шульц призвал дать ей второй шанс. "Люди не непогрешимы, но могут сделать выбор, поразмыслив над собой и своими действиями. Анна Нетребко это сделала, заняла четкую позицию и дистанцировалась, и ее действия с начала СВО в 2022 году тоже были последовательными – мы это уважаем и поддерживаем. Считаем, что в таких обстоятельствах этому артисту следует дать шанс", – написал Шульц в авторской колонке для Berliner Morgenpost.Ранее ряд активистов и украинских НПО призвали отменить концерт, а в обратном случае пообещали организовать протесты перед Берлинской оперой, где в пятницу Нетребко выступит в дебюте "Макбет". Также выразил недовольство возвращением на сцену певицы МИД Украины. В знак протеста в пятницу в вечер премьеры посол Украины в Германии Алексей Макеев и берлинский сенатор Джо Чало посетят антироссийскую выставку, которая проходит в здании университета напротив оперы. В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20230817/netrebko-1890690594.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230805/netrebko-1888311605.html

https://ria.ru/20230914/netrebko-1896426732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

украина, берлин (город), германия, анна нетребко, метрополитен-опера, музыка, театр