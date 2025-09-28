Рейтинг@Mail.ru
В Британии сообщили об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко
28.09.2025
В Британии сообщили об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко
В Британии сообщили об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко
Елена Зеленская возмутилась решением Королевского оперного театра выдать разрешение на выступление российской оперной певице Анне Нетребко, пишет британская... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Елена Зеленская возмутилась решением Королевского оперного театра выдать разрешение на выступление российской оперной певице Анне Нетребко, пишет британская газета The Telegraph."Первая леди Украины заявила, что на нее "произвело негативное впечатление" решение Королевской оперы поддержать Нетребко, которое фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта", — говорится в материале.Издание напоминает, что Нетребко, которую некоторые считают величайшим сопрано в мире, поет заглавную партию в "Тоске" и вернется в Ковент-Гарден в этом году, чтобы выступить в опере "Турандот"."В ответ на комментарии Зеленской Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице вернуться в Ковент-Гарден", — подчеркнули в материале.Восьмого сентября Daily Mail сообщил, что посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством.Концерт в Королевском оперном театре он назвал "проверкой" ближайшего союзника Киева — Великобритании.
В Британии сообщили об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко

Telegraph: Елену Зеленскую возмутило выступление Нетребко в Ковент-Гардене

© AP Photo / Tobias SchwarzЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Tobias Schwarz
Елена Зеленская. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Елена Зеленская возмутилась решением Королевского оперного театра выдать разрешение на выступление российской оперной певице Анне Нетребко, пишет британская газета The Telegraph.
"Первая леди Украины заявила, что на нее "произвело негативное впечатление" решение Королевской оперы поддержать Нетребко, которое фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта", — говорится в материале.
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Братиславе прошла акция против концерта Нетребко
30 апреля, 20:47
Издание напоминает, что Нетребко, которую некоторые считают величайшим сопрано в мире, поет заглавную партию в "Тоске" и вернется в Ковент-Гарден в этом году, чтобы выступить в опере "Турандот".
"В ответ на комментарии Зеленской Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице вернуться в Ковент-Гарден", — подчеркнули в материале.
Восьмого сентября Daily Mail сообщил, что посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством.
Концерт в Королевском оперном театре он назвал "проверкой" ближайшего союзника Киева — Великобритании.
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США
31 июля 2024, 17:39
 
