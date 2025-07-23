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Оперный театр имени Кеннеди предложили переименовать в честь жены Трампа - РИА Новости, 23.07.2025
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00:35 23.07.2025 (обновлено: 03:03 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ssha-2030738203.html
Оперный театр имени Кеннеди предложили переименовать в честь жены Трампа
Оперный театр имени Кеннеди предложили переименовать в честь жены Трампа - РИА Новости, 23.07.2025
Оперный театр имени Кеннеди предложили переименовать в честь жены Трампа
Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп, РИА Новости, 23.07.2025
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в мире
сша
вашингтон (штат)
айдахо
джон кеннеди (политик)
меланья трамп
лучано паваротти
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп, об этом в социальной сети Х написал Майк Симпсон. Инициатором выступил член палаты представителей США от округа Айдахо Майк Симпсон. "Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь Меланьи Трамп - это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству", - написал Симпсон в социальной сети Х. Как сообщает новостной канал NBC, республиканцы в палате представителей включили эту инициативу в законопроект о финансировании министерства внутренних дел, агентства по охране окружающей среды и других связанных ведомств на 2026 финансовый год. Комитет палаты представителей по ассигнованиям одобрил законопроект с результатом 33 голоса против 28. Теперь документ будет вынесен на голосование в полном составе палаты представителей после окончания августовских каникул. Оперный театр имени Джона Кеннеди - это часть знаменитого Кеннеди-центра в Вашингтоне, который был открыт в 1971 году в память о 35-м президенте США. Сцена театра, вмещающая 2200 зрителей, принимала мировые оперные премьеры и выступления знаменитых артистов, таких как Лучано Паваротти и Анна Нетребко. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назначил себя председателем правления Кеннеди-центра.
https://ria.ru/20250208/tramp-1998104888.html
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вашингтон (штат)
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Дарья Буймова
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в мире, сша, вашингтон (штат), айдахо, джон кеннеди (политик), меланья трамп, лучано паваротти
В мире, США, Вашингтон (штат), Айдахо, Джон Кеннеди (политик), Меланья Трамп, Лучано Паваротти
Оперный театр имени Кеннеди предложили переименовать в честь жены Трампа

Конгрессмены в США хотят переименовать театр имени Кеннеди в честь Меланьи Трамп

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп, об этом в социальной сети Х написал Майк Симпсон.
Инициатором выступил член палаты представителей США от округа Айдахо Майк Симпсон.
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Трамп объявил о завершении шоу дрэг-квин артистов в Центре Кеннеди
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"Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь Меланьи Трамп - это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству", - написал Симпсон в социальной сети Х.
Как сообщает новостной канал NBC, республиканцы в палате представителей включили эту инициативу в законопроект о финансировании министерства внутренних дел, агентства по охране окружающей среды и других связанных ведомств на 2026 финансовый год. Комитет палаты представителей по ассигнованиям одобрил законопроект с результатом 33 голоса против 28. Теперь документ будет вынесен на голосование в полном составе палаты представителей после окончания августовских каникул.
Оперный театр имени Джона Кеннеди - это часть знаменитого Кеннеди-центра в Вашингтоне, который был открыт в 1971 году в память о 35-м президенте США. Сцена театра, вмещающая 2200 зрителей, принимала мировые оперные премьеры и выступления знаменитых артистов, таких как Лучано Паваротти и Анна Нетребко.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назначил себя председателем правления Кеннеди-центра.
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В миреСШАВашингтон (штат)АйдахоДжон Кеннеди (политик)Меланья ТрампЛучано Паваротти
 
 
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