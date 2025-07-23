https://ria.ru/20250723/ssha-2030738203.html

Оперный театр имени Кеннеди предложили переименовать в честь жены Трампа

Оперный театр имени Кеннеди предложили переименовать в честь жены Трампа - РИА Новости, 23.07.2025

Оперный театр имени Кеннеди предложили переименовать в честь жены Трампа

Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп, РИА Новости, 23.07.2025

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в мире

сша

вашингтон (штат)

айдахо

джон кеннеди (политик)

меланья трамп

лучано паваротти

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп, об этом в социальной сети Х написал Майк Симпсон. Инициатором выступил член палаты представителей США от округа Айдахо Майк Симпсон. "Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь Меланьи Трамп - это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству", - написал Симпсон в социальной сети Х. Как сообщает новостной канал NBC, республиканцы в палате представителей включили эту инициативу в законопроект о финансировании министерства внутренних дел, агентства по охране окружающей среды и других связанных ведомств на 2026 финансовый год. Комитет палаты представителей по ассигнованиям одобрил законопроект с результатом 33 голоса против 28. Теперь документ будет вынесен на голосование в полном составе палаты представителей после окончания августовских каникул. Оперный театр имени Джона Кеннеди - это часть знаменитого Кеннеди-центра в Вашингтоне, который был открыт в 1971 году в память о 35-м президенте США. Сцена театра, вмещающая 2200 зрителей, принимала мировые оперные премьеры и выступления знаменитых артистов, таких как Лучано Паваротти и Анна Нетребко. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назначил себя председателем правления Кеннеди-центра.

https://ria.ru/20250208/tramp-1998104888.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1998994311.html

сша

вашингтон (штат)

айдахо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), айдахо, джон кеннеди (политик), меланья трамп, лучано паваротти